¿Cuánto duerme un cachorro?

Cuando hablamos de cuánto duerme un perro cachorro, al fin y al cabo nos referimos a bebés caninos, por lo que no es extraño que tengan hábitos similares a los bebés humanos. Están llenos de energía y probablemente durante todo el día no paren de correr o curiosear de un lado a otro. Aún así, eso no significa que no necesiten descansar, ya que el sueño es uno de los hábitos más importantes para ellos.