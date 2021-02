Cuarteto de Nos denuncia el uso indebido de una de sus canciones por Yaku Pérez en Ecuador

Escucha esta nota aquí

La banda uruguaya de rock El Cuarteto de Nos denunció este lunes que el candidato a presidente de Ecuador Yaku Pérez, líder indígena que pelea por entrar al balotaje, utiliza una de sus canciones, "Gaucho Power", como jingle electoral sin su autorización, por lo que exigió un pedido de disculpas públicas. El líder de la agrupación Pachakutik se disculpó e hizo bajar el video con la canción de las redes sociales



La vocera de la banda, Verónica Piana, señaló que el conjunto se enteró recién de esta situación.



"Nunca nos pidieron autorización y, aunque lo hubieran pedido, no lo hubiésemos dado porque no nos involucramos en campañas políticas de ningún candidato en ninguna parte", señaló la portavoz a la agencia de noticias Telam.



"Lo más agraviante para nosotros no es el uso indebido, sino que en algo como la política nosotros no nos involucramos en ninguna parte ni en ningún otro lado. Que usen tu voz para alzar su voz en algo que no queremos tener nada que ver", afirmó Piana.



La canción utilizada es "Gaucho Power" a la que que le modifican el estribillo para que quede "Yaku Power", expresión que, además, fue utilizada como etiqueta en redes sociales.

Luego de que se hiciera pública la denuncia del grupo uruguayo Pérez pidió disculpa en su cuenta de Twitter.

Según el candidato por Pachakutik, la edición de la canción en la que cambia ‘gaucho power’ por ‘Yaku Power’ fue realizada por una persona externa a su equipo: “Lamento mucho el incoveniente relacionado con la canción ‘Gaucho Power’ de la banda musical “El Cuarteto de Nos”debo señalar que la edición de la letra Yaku Power fue un aporte ciudadano a la campaña política”.

Pérez dijo a los medios de comunicación ecuatorianos que por la solicitud de la banda y su representante el video con la canción ya había sido dada de baja en las redes sociales. Sin embargo todavía puede verse la polémica versión en YouTube.