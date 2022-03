Daddy Yankee anuncia su retiro de la música con un nuevo disco y una gira mundial

Escucha esta nota aquí

En más de 30 años de carrera dejó su marca que lo confirma como el rey indiscutible del reguetón; este domingo, Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido en el mundo como Daddy Yankee, anunció el fin de su carrera como cantante y adelantó que realizará su última gira mundial.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, empezó explicando el hombre que hizo célebre la canción Gasolina, que ocupa el puesto N° 50 entre las mejores canciones de la historia, según la revista Rolling Stone.



Daddy Yankee agradeció el cariño de su público y, además, adelantó que lanzará pronto un álbum con las canciones que lo llevaron al estrellato.



“En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, acotó Daddy Yankee.



El artista de 45 años reconoció que sus seguidores han sido "el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera" que se extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy Yankee en el video sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad en la costa noreste de Puerto Rico.



"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", reflexionó.



"En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho", sostuvo.



No obstante, aseguró que "formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada 'Legendaddy'".



En dicha producción aseguró que presentará "todos los estilos que me han definido en un solo álbum", el cual contará con mucha "fiesta, guerra y romance".



"Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el 'underground', desde la raíz, desde el principio del reguetón", finalizó.



