Daft Punk anuncia su separación tras 28 años de trayectoria

Inició, desarrolló y cerró su carrera con originalidad. El dúo francés Daft Punk, conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter anunció su separación con un video que compartió hace unas horas y que es tendencia en YouTube.

El video titulado Epílogo, extraído de su película Daft Punk's Electroma, de 2006, muestra a Guy-Manuel alejándose en el desierto tras destruir con una explosión a Thomas Bangalter. Al cierre del clip aparece la leyenda 1993 - 2021, clara señal de la disolución de la banda.



Epílogo, de ocho minutos de duración, se acerca a los 6 millones de reproducciones y 75 mil comentarios que lamentan el fin del dúo que tras 28 años se convierte en una leyenda de la música house y el synthpop.

La revista estadounidense Pitchfork fue el primer medio en obtener la confirmación de la separación de parte de Kathryn Frazier, publicista de Daft Punk, aunque no logró conocer los motivos de tal decisión.



Bangalter y Homem-Christo formaron Daft Punk en París en 1993. Su álbum debut, Homework, de 1997, fue un hito en la música dance, con los sencillos clásicos Around the world y Da Funk.

Pero su proyecto Discovery, de 2001, fue más exitoso y con él, el dúo arrancó sus apariciones públicas con los trajes de robot que se convirtieron en su marca registrada, de acuerdo a Pitchfork.

Fueron los temas One more time y Harder, better, faster, stronger los que los consolidaron como superestrellas mundiales, registrando 297 millones y 100 millones de reproducciones, respectivamente, en YouTube.

En su carrera, Daft Punk ha ganado siete premios Grammy y dos Billboard.

De acuerdo al medio estadounidense, más allá de sus canciones, "su identidad visual, mística interestelar y espíritu de música de fiesta inspiraron a generaciones de artistas de todos los géneros".

Solo queda esperar algún comunicado para saber si la despedida es definitiva o si los músicos seguirán sus carreras en solitario.

Millones de fanáticos de todo el mundo se ilusionaron hace algunas semanas, cuando el nombre del dúo sonó entre los posibles acompañantes de The Weeknd en el entretiempo de la final del Super Bowl, en el que finalmente el canadiense apareció solo.