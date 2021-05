Daisy Ridley está en negociaciones para volver a la saga de Star Wars

Escucha esta nota aquí

La actriz Daisy Ridley podría regresar a la franquicia de Star Wars con su personaje de Rey luego de que la trilogía en la que participó, Skywalker, llegó a su fin en 2019.

Los nuevos reportes apuntan a que Rey, que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la historia, volverá a aparecer en Star Wars pues Ridley se encuentra en negociaciones con Disney y Lucasfilm. Aunque se desconoce en cuál proyecto encajaría.

Las suposiciones iniciaron luego de que el youtuber Mike Zeroh anunció el desarrollo de una nueva película por parte de Disney la cual está basada en el personaje de Rey y el hijo de Kylo Ren, que se convertirá en el próximo protagonista de la franquicia. Pero por el momento este proyecto no se ha confirmado.

A la espera de conocer novedades, Ridley próximamente rodará "Women in the Castle" junto a Kristin Scott Thomas; y "The Marsh King's Daughter" con Ben Mendelsohn. Además, recientemente estrenó "Chaos Walking" junto a Tom Holland. La franquicia de Lucasfilm tiene grandes planes para los próximos años, incluyendo los nuevos episodios de "The Mandalorian" y las series "Ahsoka", "Andor", "Obi-Wan Kenobi" y "The Book of Boba Fett".