Demi Lovato asegura que vio ovnis y comparte videos como prueba

La cantante estadounidense Demi Lovato, de 28 años, siempre tiene algo nuevo para sorprender a sus seguidores, para bien o para mal. El último suceso se trata de sus declaraciones acerca de que habría tenido avistamientos de ovnis en un parque de California y contacto directo con los alienígenas a través de una aplicación móvil.

Como prueba, la intérprete de Sorry not sorry subió a su cuenta de Instagram un video y tres fotografías de la supuesta nave extraterrestre.

En el clip se observa un punto naranja que vuela de un lado al otro en el cielo; mientras que las fotografías son acercamientos a la supuesta nave y unas luces azules en el firmamento.

"Durante los últimos dos meses, he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mí", dice parte del texto que la artista adjuntó a las imágenes.

Lovato también asegura en el post, que el planeta está camino a la destrucción, pero "si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre y cambiar los hábitos que destruyen nuestro planeta. Estas son solo algunas de las pruebas de debajo de las estrellas en el cielo del desierto que ya no se pueden ignorar y deben compartirse de inmediato", anotó.

Finalmente, la cantante recomienda descargar la aplicación CE5 para "conectarte a la vida más allá de nuestro planeta". Aconseja a sus seguidores, que si no sucede en el primer intento, sigan intentándolo, pues a ella le habría tomado "varias sesiones aprovechar un nivel de meditación lo suficientemente profundo como para hacer contacto".

¿Existe un aplicación para contactarse con extraterrestres?

Efectivamente, la aplicación CE5 Contact está disponible para Android e iOS y ofrece "instrucciones y herramientas para ayudar a establecer un contacto pacífico con civilizaciones extraterrestres, así como a localizar a otros en su área que estén interesados ​​en hacer contacto".

Tiene un valor de $us 10.00 y, según anuncia, tiene una "amplia biblioteca con videos, imágenes, muestras de audio y meditaciones".



La app tiene una calificación de 4,2 estrellas y fue creada por Steven Greer, estudioso del tema de los ovnis, inteligencia y tecnologías extraterrestres. Demi Lovato estuvo acompañada por este profesional durante sus avistamientos.