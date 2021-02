Desde la Manzana 1 Espacio de Arte ven que el trato de la municipalidad es humillante

Escucha esta nota aquí

Pese a que el pago de sueldo de los trabajadores de Manzana 1 se encuentra dentro del Plan Operativo Anual (POA) 2021, el Gobierno Municipal de Santa Cruz les ha ofrecido solo el pago de un mes y 10 días de sueldo, lo que ha sido considerado como “un trato humillante”, de parte de la directora de este espacio de arte, Ejti Stih, ya que el personal de la institución no recibe sueldo desde agosto de 2020 y no les asegura la continuidad de sus sueldos

Leyla Anas, responsable de comunicación de Manzana 1, detalló en un comunicado enviado a El Deber el jueves 18 de febrero, que “el personal de Manzana 1 Espacio de Arte no recibe sueldos municipales desde agosto de 2020, desde entonces el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra generó la expectativa de la renovación de contratos este nuevo año. Finalmente, ayer accedió a contratar a tres de los cuatro integrantes del equipo, pero solo por un mes y 10 días hasta marzo de 2021 y no así hasta diciembre, que es lo que Manzana 1 Espacio de Arte necesita anualmente para seguir funcionando”.

Stih dijo este viernes a EL DEBER que desde agosto del año pasado Manzana 1 estuvo cubriendo los sueldos de sus cuatro trabajadores a través de subastas y los apoyos de personas e instituciones amigas, pero “somos una institución que recibe dinero de los auspicios para generar actividades y exposiciones, no es para los sueldos. Nuestra única salida es que el municipio pague los ítems de las personas que trabajan en la institución” y recordó que tanto ella como el artista Juan Bustillos, responsables de Manzana 1 no reciben sueldo y es un trabajo que realizan de manera voluntaria.

Por su parte el Secretario Municipal de Juventud, Deportes y Cultura, José Melgar justificó la medida debido a que "por una responsabilidad política nosotros no podemos alargar los contratos”. Melgar indicó que con “hasta aquí la gestión que puedo hacer. Es decir hasta finales de marzo y bueno ellos tomaron la decisión de no aceptar el contrato. Yo les dije que no aceptaba su decisión y que bueno, que una vez nosotros ganando las elecciones podríamos alargarlo, como tiene que ser, hasta fin de año”.

Consultado acerca de por qué no se cumple el pago de sueldos establecidos por el POA 2021 dijo que “no sabría darle una respuesta concreta y sería la directora de Cultura del Municipio, María Renée Canelas la que podría explicar en detalle el incumplimiento de esos pagos. La mencionada funcionaría municipal todavía no se ha pronunciado al respecto.

El comunicado de Manzana 1 también indica que “en septiembre 2014 el Gobierno Municipal cambió a Manzana 1 los dos ítems por cuatro contratos eventuales renovables, cada uno en teoría provisto de 11 meses de contratación por año, que no siempre se cumplieron completos y generalmente se concretaron luego de una peregrinación a veces de meses de tocar puertas”.

El mismo informe señala que a fines de 2017 el municipio retiró a dos gendarmes que resguardaban las salas de exposición, tarea básica para la galería que recibe 16.973 mil vistas promedio por mes contadas con cámara registradora.

A inicios de 2019, el municipio disminuyó su apoyo en sueldos a tres contratos eventuales con el argumento de que el cuarto, para atender fines de semana y noches, tenía horarios fuera de los regulares en las funciones municipales. En 2020, Manzana 1 tuvo sueldos solo de marzo a julio.

“Esa no es la manera de tratar a la gente eso es un trato humillante y después de esto no nos queda más que decir que la Alcaldía no tiene ninguna voluntad de que la Manzana 1 siga existiendo”, concluyó Stih.