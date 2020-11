Despiden a Johnny Depp de la saga Animales fantásticos

Escucha esta nota aquí

El nombre del actor Johnny Depp está sonando en todo el mundo por una nueva mala noticia para él; acaba de anunciar en Instagram que el estudio Warner Bros. le pidió que abandone la saga de Animales fantásticos y él aceptó la decisión.

El actor recurrió a Instagram para informar personalmente en una carta la medida, pero también para explicar los motivos de esta y anunciar que seguirá luchando por limpiar su nombre.



“Deseo informarles que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud", empieza la carta del actor de 57 años.

Según deja entrever el mismo Depp, la decisión se debió a la pérdida del juicio por difamación que presentó en el Reino Unido contra el diario The Sun, que publicó un artículo titulado "¿Cómo puede JK Rowling ser 'genuinamente feliz' eligiendo al golpeador de esposas Johnny Depp en la nueva película de Animales fantásticos?", el 17 de abril de 2018.

Fueron varios meses de un juicio que reveló detalles íntimos de la relación del actor de Piratas del Caribe y su exesposa Amber Heard y en el que el juez Andrew Nicol desestimó la demanda y concluyó que lo que el periódico publicó era "sustancialmente cierto".

"El juicio surrealista de la corte en Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar", escribió al respecto el actor en Instagram. "Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no se definirán en este momento", añadió.

Finalmente, Depp agradeció el aliento a sus seguidores. "Me gustaría agradecer a todos quienes me han dado su apoyo y lealtad. Me siento humilde y conmovido por sus mensajes de amor y preocupación, en especial durante los últimos días”, expresó.



Por su parte, Warner Bros. también emitió un comunicado para anunciar el retiro de Depp e indicar que su papel sería 'refundido' para la tercera entrega de la franquicia, que se estrenará en 2022.



"Johnny Depp dejará la franquicia de Animales Fantásticos. Agradecemos a Johnny por su trabajo en las películas hasta la fecha. Animales Fantásticos 3 está actualmente en producción y el papel de Gellert Grindelwald será refundido", señaló un portavoz del estudio.

Depp interpretó al villano Grindelwald en Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de 2016, y después estuvo en la secuela Los crímenes de Grindelwald, en 2018.

La serie derivada de Harry Potter ha resultado ser todo un éxito, recaudando casi $us 1.5 mil millones en la taquilla mundial en las dos películas.