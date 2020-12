Día Mundial Contra el Sida: Famosos, con la enfermedad

Escucha esta nota aquí

Desde 1988, cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida con el fin de "apoyar a las personas que viven con VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas", según define la ONU.



El lema de 2020 es "Solidaridad mundial, responsabilidad compartida", y busca eliminar el estigma y la discriminación hacia las personas que conviven a diario con el virus, ya sea en estado activo o inactivo.

Desde hace varios años, celebridades de diferentes ámbitos contrajeron la enfermedad y lo compartieron para concientizar a la población sobre el mal y para prevenir el contagio. Algunos de estos famosos son:

Freddy Mercury

El vocalista de Queen comunicó oficialmente que tenía Sida el 23 de noviembre de 1991. Solo un día después, a los 45 años, falleció de una bronconeumonía complicada por el virus.





Magic Jonhson

El exbasquetbolista, considerado uno de los mejores de la historia, sorprendió en 1991 al anunciar que se retiraba del deporte por padecer la enfermedad. También reveló que se contagió por las diversas relaciones sexuales que había mantenido durante su carrera deportiva.



Desde entonces fundó The Magic Johnson Foundation para tratar de crear conciencia sobre el VIH.







Conchita Wurst



La cantante austriaca, de 32 años, que se dio a conocer tras ganar el Festival de Eurovisión en 2018 anunció que era portadora del VIH. Recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar que estaba en tratamiento médico y que iba a luchar contra la enfermedad. Contó que hizo esta confesión porque estaba siendo chantajeada.



Permanece activa en la música.





Charlie Sheen

El intérprete de Charlie Harper en la serie Two and a half men reveló, el 17 de noviembre de 2015, que es VIH positivo y que fue diagnosticado cuatro años antes. Lo hizo durante una entrevista de la TV y pidió a otras estrellas que no se callen para acabar con el estigma del Sida.







Anthony Perkins

El mítico actor de cine y teatro, inolvidable por su papel de asesino en la película Psicosis, de Alfred Hitchcock, desveló que sufría Sida a través de un comunicado oficial. Falleció unos días después, con 60 años, por una neumonía que se le complicó por el virus.





Rock Hudson

Era uno de los actores más relevantes de la época dorada del cine de Hollywood. El 30 de julio de 1985 , declaró públicamente que padecía Sida y dijo que estaba harto de ocultarlo. “No estoy feliz por tener Sida, pero si esto puede ayudar a otros, al menos puedo saber que mi propia desgracia tiene un valor positivo”, dijo a un amigo cercano antes de morir el 2 de octubre de 1985, a los 59 años, por complicaciones derivadas del Sida y del cáncer.



Fue el primer caso publicitado de Sida en una celebridad de Estados Unidos.







Gia Carangi

La primera supermodelo de la década de 1980 posó para Vogue, Glamour, Harper's Bazaar, Cosmopolitan y fue imagen de Cover Girl, Giorgio Armani, entre otros diseñadores famosos.

Murió el 18 de noviembre de 1986 por una neumonía, complicada por el Sida, con solo 26 años y una carrera arruinada por su adicción a las drogas.





Mikky Blanco

El rapero estadounidense compartió en 2015, a través de Facebook, que era portador del Sida. Actualmente tiene 34 años, es transgénero y continúa su carrera musical.







Brad Davis

El papel más importante de su carrera actoral fue el protagónico en El expreso de medianoche, por el que obtuvo un Globo de Oro.

La enfermedad le fue diagnosticada en 1985, pero solo se supo de ella hasta su muerte, en 1991, con 41 años. Contrajo el síndrome por su adicción a las drogas. Se supo que recurrió al suicidio asistido para terminar con su vida que tenía muchas complicaciones de salud.







Andy Bell

El famoso vocalista de la banda británica Erasure, informó, en 2004, que es VIH-positivo en la página oficial del grupo musical.



"Me llevó 6 años aceptarlo y ser fuerte, pero una vez que empiezas a tomar medicinas para el VIH hay una gran diferencia. Somos muy afortunados en el Reino Unido, recibimos las pastillas gratis y espero que en todos los países sea así", dijo en 2015 en Perú.



La enfermedad no ha sido impedimento para seguir grabando discos y realizando giras por el mundo.