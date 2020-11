Disney+ llega a Bolivia: todo lo que debes saber

Escucha esta nota aquí

Hasta ayer había nerviosismo de saber si Bolivia aparecería en el mapa del nuevo gigante de streaming, pues su portal solo permitía conocer parte de su contenido y semanas atrás había informado los costos para todos los países, menos para el corazón de Sudamérica. Pero eran falsas alarmas, desde la medianoche de hoy, los bolivianos y toda Latinoamérica ya pueden suscribirse a Disney+.

El costo que anuncia en su portal es de $us 5.99 mensual o $us 59.99 anual, como una promoción válida hasta el 31 de diciembre.

La plataforma se lanzó este año a nivel general y ya suma 60 millones de suscriptores. Monstruoso.

Contenido

Según informan, Disney+ contará con más de 500 películas, 7000 episodios de TV incluyendo documentales, cortos y series, además de más de 40 producciones originales. Y esas cifran irán aumentando.

Incluye contenidos originales de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, con acceso ilimitado, además de anteriores producciones de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.



Algunas de las nuevas historias que llegarán en estreno simultáneo con EEUU son Falcon y el Soldado del Invierno, WandaVision y Loki. Desde hoy también estarán disponibles todas las producciones del Universo Cinematográfica de Marvel.



La serie de Star Wars, The Mandalorian es una de la más esperadas por los fanáticos de la franquicia.

Otra característica es que los clásicos animados también se podrán ver, como las historias de las princesas de Disney hasta las películas de Pixar, como Toy Story, Wall-E, Monsters Inc., etc. También hay algunas temporadas de Los Simpson.



Otra parte del contenido, las producciones de Disney Channel llegarán con High School Musical: La Serie, Sociedad Secreta de Hijos Reales, Phineas y Ferb The Movie. También clásicos como El Rey León, Bambi, La bella y la bestia, Pinocho, La Sirenita, La Cenicienta y otros.



¿La membresía se podrá compartir?

Según el diario El Heraldo, una misma membresía podrá ser usada hasta en 10 dispositivos diferentes, con hasta 7 perfiles para que los usuarios personalicen sus preferencias y se podrá usar simultáneamente hasta por 4 personas en distintos dispositivos. Para la personalización de los perfiles se podrán usar los personajes de Disney y las demás franquicias.



Además, tendrá la opción de GroupWatch, en la que hasta 7 familiares y amigos que cuenten con una suscripción de Disney+ pueden ver la misma película al mismo tiempo dentro de un cuarto virtual e interactuar con emojis mientras la disfrutan.



Finalmente, el contenido también puede descargarse para poder verlo sin necesidad de estar conectado a internet.



¿Qué dispositivos son compatibles?

En su portal detalla que los usuarios podrán disfrutar los contenidos en 4K HDR y audio Dolby Atmos 7.1 dependiendo de sus dispositivos y se podrá visualizar en Android, iOS, Tableta Fire de Amazon, Apple TV, Roku, Chromecast, Android TV, Smart TV de Samsung, Smart TV de LG con WebOS, Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox One.