Disney+ retira películas clásicas como 'Dumbo' y 'Peter Pan' de su catálogo infantil por racistas

La compañía Disney decidió retirar del catálogo de su plataforma de streaming, Disney+ clásicos de animación como "Peter Pan" (1953), "Dumbo" (1941), "La dama y el vagabundo" (1955) y "Los aristogatos" (1970), por considerarlos racistas.



Estas películas pasaron a ser consideradas como contenido apto sólo para para mayores de siete años y fueron bloqueadas en los perfiles infantiles por considerar que incluyen estereotipos racistas.



De este modo, estos clásicos de la compañía estarán solamente disponibles en el catálogo para adultos, con una advertencia que informa de unos estereotipos “que estaban mal entonces y están mal ahora”, señaló el gigante del entretenimiento en un comunicado publicado por la agencia Europa Press.



En octubre del año pasado, Disney+ ya incluyó estas advertencias al comienzo de filmes como “El libro de la selva” (1967), anunciando las connotaciones racistas que pueden contener sus películas antiguas.



La señal aparece una vez iniciada la reproducción, de la misma manera que las cadenas de televisión alertaron tradicionalmente de las restricciones de edad.



“Estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo", explicó la compañía, explicando los motivos por los cuales no alteraron el contenido de los filmes.



“Disney tiene un compromiso para crear historias con temas inspiradores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo”, concluye la advertencia.