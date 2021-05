Diversidad: Ellas son las ganadoras del Miss Universo de la última década

Escucha esta nota aquí

Cuando se creó el concurso Miss Universo en 1952, en Long Beach, California (EEUU), uno de los propósitos era resaltar la belleza de la diversidad étnica de las mujeres. Mostrar que lo hermoso no tiene fronteras, ni estereotipo y que la diversidad une a los seres humanos. Desde entonces y bajo diferentes empresas organizadoras, se ha cumplido con dicho propósito, y es que han ceñido la corona universal jóvenes de muchas nacionalidades y rasgos étnicos.

En la reciente década y bajo la administración de la empresa IMG han sido coronadas tres latinoamericanas, tres africanas, dos asiáticas, una norteamericana y una europea, que han compuesto un mosaico étnico muy diverso.

Los reglamentos del Miss Universo son claros, no existe prototipo de belleza femenina y no hay estándares. Así como se puede elegir ganadora a una rubia, a una morena o a una trigueña, lo pueden hacer a una afrodescendiente o a una asiática. También se puede seleccionar a una miss alta, a una de mediana estatura o a una bajita, pues igualmente se tiene la premisa de que la belleza no se mide en centímetros.

Si la más reciente Miss Universo es africana, no existe impedimento para que una joven de su mismo continente y grupo étnico vuelva a triunfar. En 1998 Wendy Fitzwilliam, de Trinidad y Tobabago ganó el certamen, al año siguiente lo hizo otra afrodescendiente, Mpule Kwelagobe, de Botsuana. Igualmente dos reinas del mismo país pueden llevarse el título consecutivamente, lo hicieron las venezolanas Dayana Mendoza en 2008 y Stefanía Fernández en 2009.

Nada está dicho hasta que el maestro de ceremonias anuncia el nombre de la ganadora. No existe la premisa de que las morenas, las latinas, las asiáticas o las rubias están de moda. Cualquiera puede ganar y en la década que estamos viviendo hubo diversidad de triunfadoras.

El país que más veces ha ganado este concurso es EEUU, con ocho triunfos, en 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997 y 2012. Le sigue Venezuela con siete coronas, 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009 y 2013. Y Puerto Rico continúa con cinco triunfos, 1970, 1985, 1993, 2001 y 2006.

Este año compiten 74 bellezas. Ellas han desafiado las restricciones de la pandemia y siguen las estrictas normas de bioseguridad que ha impuesto la organización Miss Universo, perteneciente a la empresa IMG. El show final del certamen tendrá lugar el domingo 16, a partir de las 21:00, en el hotel Seminole Hard Rock y Casino, en Hollywood, Florida (EEUU).

Las recientes 10 ganadoras de la corona de Miss Universo son:

Ximena Navarrete, de México, con una estatura de 1,73 m.





Leila López, de Angola, que mide 1,76 m.





Olivia Culpo, de EEUU, con una estatura de 1,68 m.





Gabriela Isler, de Venezuela, mide 1,79 m.





Paulina Vega, de Colombia, de 1,75 m de estatura.





Pía Alonzo Wurtzbach, de Filipinas, de 1,74 m de estatura.





Iris Mittenaere, de Francia, mide 1,72 m.





Demi Leigh Nel Peters, de Sudáfrica, su estatura es 1,68 m.





Catriona Grey, de Filipinas, mide 1,78 m.





Zozibini Tunzi, de Sudáfrica, su estatura es 1,70 m.