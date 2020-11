Doctor intenta crear conciencia al recrear lo último que ve un paciente con Covid-19

¿Qué es lo último que ve un paciente con complicaciones del coronavirus? Un médico completamente cubierto, una luz y un tubo de plástico que está a punto de ingresar por su garganta. Crudo y real.



El profesional Kenneth Remy, del Centro Médico de la Universidad George Washington en St. Louis (Estados Unidos), grabó el durísimo video que recrea los últimos minutos de vida de una víctima fatal del Covid-19 para crear conciencia sobre la gravedad de la enfermedad y promover las medidas de prevención básicas.

“Espero que los últimos momentos de tu vida no sean así”, inicia el video que el doctor Remy compartió en Twitter y que recrea los últimos instantes de un paciente grave antes de quedar inconsciente por los sedantes. “Esto es lo que verás al final de tu vida si no empezamos a usar mascarillas cuando estamos en público. Cuando no practicamos el distanciamiento social ”, continúa durante 1:18 minutos.

Según el profesional, grabó el material porque le "encanta salvar vidas y cuidar a la gente", y no tiene otra manera de hacerlo en la actual situación.

“Espero sinceramente que nunca llegues a un hospital y no te enfermes para empezar. Te ruego que tomes precauciones para reducir la transmisión del Covid-19 para que podamos prevenir eficazmente esta enfermedad para ti y todos sus seres queridos”, finaliza.

