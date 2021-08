Doctor Strange aparece en materiales promocionales de la próxima película de Spider-Man

Escucha esta nota aquí

Nuevos artes promocionales de Spider-Man: No Way Home presentan a Doctor Strange y Spider-Man juntos, en equipo, lo que refuerza la idea de que el gran coprotagonista de la película será el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch.

Tras su papel en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, Doctor Strange será ahora uno de los nuevos mentores del arácnido, llamado a ser el líder del futuro inmediato de un UCM marcado por la llegada del multiverso.

En una de las imágenes promocionales se califica de “asombrosa” a la fusión de ciencia y magia, mientras que otra foto anticipa que veremos una especie de telaraña mágica.



New looks at Spider-Man & Doctor Strange in promo art for #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/xMuMhD2tIe August 8, 2021

Los fans de Spider-Man siguen esperando con ansias el estreno de Spider-Man: No Way Home este 17 de diciembre en todos los cines.

No solo por ser la tercera película del superhéroe más mediático de la casa de las ideas, sino por lo que puede significar para un Universo Cinematográfico de Marvel que arranca una nueva etapa tras la Saga del Infinito.

La llamada Fase 4 va tomando forma después de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), The Falcon and the Winter Soldier y, sobre todo, Loki, cuyo último episodio confirma lo que era un secreto a voces: llega el multiverso.



Es de esperar que el marketing no termine como lo que ocurrió con Iron Man en Spider-Man: Homecoming. En aquella ocasión se vendió a Stark como un coprotagonista, e inclusive se tanteó que entraría en acción, lo que en última instancia nunca fue.



