Dónde ver y en qué orden las películas de Spider-Man

La película Spider-Man: No way home ha desatado la locura mundial, agotando las preventas de entradas de varios países. Bolivia no ha sido la excepción, siendo incluso titular de medios internacionales por la detención de personas que fueron encontradas revendiendo boletos a precios exagerados.

Aún faltan 12 días para la premier en Bolivia, tiempo suficiente para repasar la historia del superhéroe arácnido o conocerla y descubrir a qué se debe tanto alboroto.

Es una telaraña compleja para atender, por ello, consultando portales y sitios de verdaderos fanáticos, aquí, un repaso de las entregas anteriores de Spider-Man, interpretadas por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, y dónde verlas en Bolivia.





1. Spider-Man (2002) ​



Dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Macguire y Kirsten Dunst, cuenta el momento en el que el adolescente Peter Parker es picado por una araña mutante y desarrolla superpoderes.

Disponible en Netflix.



2. Spider-Man 2 (2004)



Tobey Maguire nuevamente es Peter Parker, que esta vez descubrirá a uno de sus peores enemigos, el Dr. Octopus. Además, su nueva identidad complicará la vida real del simpático personaje.

Disponible en Netflix.



3. Spider-Man 3 (2007)



Peter ha conseguido un balance entre su vida personal y la de superhéroe, pero, como el mal no descansa, esta vez enfrentará contra su lado oscuro. En el final de la trilogía de Tobey Maguire y Sam Raimi también aparecen villanos como Venom, Sandman y New Goblin.



Disponible en HBO Max.





4. The Amazing Spider-Man (2012)



El sorprendente hombre araña, en español, significó el reinicio de la saga, con Marc Webb como nuevo director y Andrew Garfield y Emma Stone en los protagónicos. Peter Parker investiga sus orígenes cuando descubre un misterioso maletín que perteneció a su padre.



Disponible en HBO Max.



5. The Amazing Spider-Man 2 (2014)



Andrew Garfield interpreta por última vez a Peter Parker, y Jamie Foxx se convierte en el villano Electro. Peter no solo lucha contra Electro en esta película, sino que debe lidiar con su amigo Harry Osborn (Dane DeHaan), que padece una enfermedad genética y necesita la sangre de Spider-Man para sobrevivir.

No disponible en las plataformas oficiales.







6. Spider-Man: Homecoming (2017)



Es el turno del actor británico Tom Holland protagonizar la nueva entrega y del director Jon Watts quedarse al mando de la producción. Luego de los sucesos de Capitán América: Guerra Civil, Peter sigue bajo la tutela de Tony Stark y se enfrenta a un nuevo villano, el Buitre, interpretado por Michael Keaton.

Disponible en Netflix.



7. Spider-Man: Far From Home (2019)

Es la última película de Spider-Man estrenada antes de No way home y la continuación de Avengers: Endgame. Iron Man ha muerto y Spider-Man será invitado a ser su relevo en los Vengadores.

Disponible Amazon Prime Video.