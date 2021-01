Dustin Diamond, de 'Salvados por la campana', es diagnosticado con cáncer

Escucha esta nota aquí

La exestrella de “Salvados por la campana” Dustin Diamond, fue diagnosticada con cáncer luego de una reciente hospitalización y pruebas médicas en Florida.

La agencia que maneja la imagen de Diamond, Pink Daisy Entertainment, envió a la revista The Hollywood Reporter una declaración que decía: "En este momento podemos confirmar que Dustin tiene cáncer. Dustin revelará más información una vez que esté disponible y se haga el plan para seguir adelante".

No se proporcionaron más detalles. La declaración señaló una dirección postal a la que se pueden enviar tarjetas y cartas, y además indican: "Les pedimos a todos que respeten la privacidad de Dustin durante este momento difícil. Apreciamos toda la positividad y las oraciones".

A principios de esta semana, Diamond fue hospitalizado en Florida después de experimentar un dolor generalizado en su cuerpo. En ese momento, una declaración en su página oficial de Facebook decía: "Dustin de hecho está pasando por algunas pruebas médicas actualmente. Daremos a conocer más información a medida que esté disponible y apreciaremos todos los pensamientos y oraciones positivas. Este será el único lugar para obtener información oficial acerca de Dustin"

El coprotagonista de "Salvados por la campana", Mario López, recurrió a las redes sociales para compartir que se acercó a Diamond después conoceer la noticia. "Me conecté con Dustin esta noche y, aunque la noticia de su diagnóstico es desgarradora, estamos seguros de que superará esto. Orando por él y su familia y por una pronta recuperación. Dios los bendiga", tuiteó López junto con fotos de él con Diamond.

https://twitter.com/mariolopezviva/status/1349915896295223297?s=20

El actor, mejor conocido por su papel de Screech en la comedia para adolescentes "Salvados por la campana", fue visto por última vez en la serie “Funny or Die”, “Zack Morris is Trash “ y en la comedia “Your Pretty Face is Going to Hell” También trabaja haciendo presentaciones como comediante.