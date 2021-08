Ed Sheeran y Taylor Swift, juntos sobre el escenario 10 años después

Escucha esta nota aquí

El 19 de noviembre se podrá volver a disfrutar de Taylor Swift y Ed Sheeran juntos una década después. Swift ha desvelado el listado de canciones de 'Red' (Taylor's version). La cantante en el proceso de regrabación del disco que publicó en 2012 para recuperar los derechos de sus canciones, ha contado con la inestimable colaboración del músico.



Ed Sheeran confirmó la nueva versión de 'Everything has changed', grabada desde meses atrás. Pero esta no es la única colaboración en este proyecto. El británico ya dejó algunas pistas: "He estado hablando mucho con Taylor tanto de la vida como de música", explicaba el cantante. Y eso parece que incluía las sesiones de grabación de uno de los hits que incluirá 'Red' (Taylor's version) además de una nueva sorpresa llamada 'Run'.

Esta nueva canción formará parte del listado de 30 canciones con nuevo formato que Taylor Swift presentará el 19 de noviembre cuando vea la luz 'Red' (Taylor's version). Será el segundo disco de este estilo que presente en 2021 después de lanzar a comienzos de año 'Fearless' (Taylor's version).



"Sé que alguno creyó que se trataba de resolver un crucigrama y se dio cuenta de que no había una respuesta única, pero... jugaron muy bien. Enhorabuena amigos, adivinaron los títulos y los artistas invitados en Red (mi versión). Las canciones del cofre incluirán a Chris Stapleton, Proebe Bridgers, Mark Foster y la primera canción que he escrito junto a Ed Sheeran desde que nos conocimos en 2012. No puedo expresar la gratitud suficiente para estos artistas por ayudarme a crear estas canciones. No puedo esperar a desempolvar nuestras mayores esperanzas y recuerdos", escribió Taylor Swift en sus redes sociales.







Este es el listado de canciones de 'Red' (Taylor's version)



1. 'State of grace'

2. 'Red'

3. 'Treacherous'

4. 'I knew you were trouble'

5. 'All toowell'

6. '22'

7. 'I almost do'

8. 'We are never ever getting back together'

9. 'Stay stay stay'

10. 'The last time' (con Gary Lightbody de Snow Patrol)



11. 'Holy ground'



12. 'Sad beautiful tragic'



13. 'The lucky one'



14. 'Everything has changed' (con Ed Sheeran)



15. 'Starlight'



16. 'Begin again'



17. 'The moment I knew'



18. 'Come back... be here'



19. 'Girl at home'



20. 'State of grace' (versión acústica)



21. 'Ronan'



22. 'Better man'



23. 'Noghing new' (con Phoebe Bridgers)



24. 'Babe'



25. 'Message in a bottle'



26. 'I bet you thing about me' (con Chris Stapleton)



27. 'Forever winter'



28. 'Run' (con Ed Sheeran)



29. 'The very first night'



30. 'All too well'



