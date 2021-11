El actor Kal Penn, de Dr. House, revela que está comprometido con un hombre

Escucha esta nota aquí

El rostro del actor indio-estadounidense Kal Penn es un habitual en la pantalla chica. Fue una de las figuras principales de las series Dr. House, How i meet your mother y 24, pero poco se sabe de su vida detrás de las cámaras.

Nuevos detalles, como su carrera de asesor político por la que renunció a la serie del doctor Gregory House para trabajar como director asociado de la oficina de Relaciones y Asuntos Gubernamentales durante la presidencia de Barack Obama, acaban de salir a la luz en su nuevo libro, You can't be serious, que será publicado mañana en Estados Unidos.





Pero otra noticia importante que el actor quiso compartir con los lectores es que está enamorado de un hombre y que, tras 11 años de relación, está comprometido.

"Siempre he sido muy público con todas las personas con las que he interactuado. Ya sea con alguien que conocí en un bar, si Josh y yo salimos o estamos hablando con amigos. Estoy muy emocionado de compartir nuestra relación con los lectores", dijo Penn a la revista People.

"Descubrí mi propia sexualidad relativamente tarde en la vida en comparación con muchas otras personas. No hay una línea de tiempo para estas cosas. La gente se da cuenta de lo que está pasando en diferentes momentos de sus vidas, así que me alegro de haberlo hecho con naturalidad cuando se produjo", añadió.



Aunque su orientación sexual no era conocida públicamente, sí la sabían y apoyaban sus seres queridos. Según contó, a sus familiares y amigos les sorprendió más la noticia de que soñaba ser actor.





"Me sentí muy apoyado por todos. Eso es algo maravilloso. Sé que todos tienen diferentes experiencias con eso y definitivamente me siento muy afortunado", concluyó.

Penn está promocionando su libro a través de Instagram, compartiendo las impresiones de amistades que leyeron su obra en primicia. Ellos destacan el humor con el que Karl comparte cómo hizo realidad el sueño americano.