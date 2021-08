El artista Miguel Vargas se recupera favorablemente de una pancreatitis

Escucha esta nota aquí

“Amigos queridos, quiero agradecerles mucho por el apoyo, por todos los mensajes de cariño y las buenas energías que están permitiendo que salga poco a poco de esto con el mejor de los pronósticos que había al principio”, posteó este martes en sus redes, el artista Miguel Vargas Saldías, que se encuentra hospitalizado en La Paz por una pancreatitis.

“Los pronósticos iniciales eran feos, pero vamos por buen camino”, comentó a EL DEBER.

Vargas es director del grupo de comedia cantada Mentes Ociosas, que desde hace varios años viene presentando una serie de espectáculos en todo el país, en el que combina el humor con números musicales.

“El proceso es complicado y costoso, pero lo asumo con fuerza y alegría. Agradezco tantísimo toda la ayuda, no tengo palabras para agradecerles todo lo que están haciendo por mí. Eso me da fuerzas cuando no pillan dónde más pincharme. Me siento mejor con todo el cariño que estoy recibiendo, de veras, gracias. Y muchas más gracias por los aportes, que cada centavo aliviana la ‘cuentanga”, agregó en su muro de Facebook.

Las personas que quieran dar su aporte para cubrir los gastos de tratamiento, internación y exámenes pueden hacer su depósito en la cuenta del banco Bisa N° 3163864010 a nombre de Miguel Ángel Vargas Saldías, CI 4796195, teléfono 71555871.

También se ha habilitado la caja de ahorro del banco Ganadero N° 1051351771 a nombre de Ernesto César Urzagasti Saldías, CI 3903866 SC, teléfono 70887704.

A pesar de las dificultades de trabajar durante la pandemia, las Mentes Ociosas realizaron con éxito varios conciertos vía streaming. Abrieron el ciclo en La Paz de El Municipal en tu casa. También grabaron videocanciones personalizadas por el día del Amor, del Padre y de la Madre, así como temas personalizados para cumpleaños y aniversarios, realizaron recitales y capacitaciones por Zoom e hicieron el primer concierto al aire libre en pandemia en el Jardín Botánico.

Para el 14 y 15 de agosto tenían preparado el espectáculo Mentes Ociosas en la azotea, emulando al concierto de los Beatles en la terraza de Apple Corps en Londres, pero en el techo/mirador del Museo Pipiripi de la sede de Gobierno.





Lea también Escenas Artistas: La más grande resiliencia es seguir reinventándose En este Día de la Patria, diversos artistas nacionales comentan cómo ha sido su experiencia resiliente durante este tiempo de crisis

​