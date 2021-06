El bajista de Blink-182, Mark Hoppus, anuncia que tiene cáncer

Escucha esta nota aquí

Mark Hoppus, el miembro fundador, bajista y cantante de la banda de pop-punk Blink-182, anunció el miércoles que está en tratamiento contra el cáncer.

El músico de 49 años compartió la noticia de su diagnóstico en un comunicado publicado en Twitter, donde reveló que ha estado recibiendo quimioterapia durante los últimos tres meses.

"Tengo cáncer", escribió. "Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo, tengo la suerte de contar con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto".

Hoppus continuó diciendo que todavía tiene meses de tratamiento por delante, pero que está "tratando de mantener la esperanza y la actitud positiva".

"No puedo esperar para estar libre del cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano", escribió, antes de terminar la declaración con "Los amo a todos".

Los compañeros de banda de Hoppus, Blink-182, apoyaron al músico en las redes sociales.

El ex cantante, compositor y guitarrista de Blink-182, Tom DeLonge reconoció en Twitter que había estado al tanto del diagnóstico de Hoppus "desde hace un tiempo" y definió al bajista como una persona con mucha fortaleza

“Para agregar a sus propias palabras que usó hoy, también me gustaría decir que es fuerte y un superhumano que está superando este difícil obstáculo con un corazón muy abierto”, escribió Delonge.

El baterista Travis Barker, mientras tanto, compartió un breve pero dulce mensaje en su historia de Instagram el miércoles por la noche. La publicación mostraba una foto más antigua de Barker y Hoppus abrazados, con la leyenda "Te amo @MarkHoppus".

El proyecto más reciente de Hoppus es "Simple Creatures", un dúo pop-punk formado por él y Alex Gaskarth de All Time Low.

Blink-182 fue formado originalmente por Hoppus, DeLonge y el ex baterista Scott Raynor a principios de la década de 1990, y el trío lanzó el álbum debut de la banda, "Cheshire Cat" en 1995. Barker reemplazaría a Rayner como baterista antes de su segundo año, "Enema of the State" , que salió en 1999 y arrojó a los íconos del pop-punk a la fama tras éxitos como "All the Small Things".