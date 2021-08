El baterista de The Offspring dice que lo expulsaron de la banda por no vacunarse contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

Pete Parada, el baterista de The Offspring , descubrió por las malas que algunas empresas, e incluso bandas, están marcando una línea dura al exigir vacunas para volver al trabajo.



Este martes publicó en sus redes sociales que fue expulsado del grupo porque no acepta recibir la vacuna contra el Covid-19. Más allá de ser reemplazado en una próxima gira, Parada dice que tampoco le han dicho que se presente en el estudio, a pesar de que afirma tener una razón médica legítima para no recibir la vacuna.

No está del todo claro en las publicaciones de Parada si ha sido despedido del grupo de forma permanente o simplemente ha hecho una pausa, pero los comentarios sobre trabajar en proyectos que no pertenecen a la banda y "encontrar una nueva forma de avanzar" sugieren que no prevé volver.

"Dado que no puedo cumplir con lo que se está convirtiendo cada vez más en un mandato de la industria, recientemente se decidió que no soy seguro para estar cerca, en el estudio y de gira", escribió Parada en una publicación de Instagram de varias partes. “Menciono esto porque no me verás en estos próximos shows. También quiero compartir mi historia para que cualquier otra persona que esté experimentando la agonía y el aislamiento de quedarse atrás en este momento sepa que no está completamente sola ".

Parada dice en sus publicaciones que anteriormente tuvo Covid-19 y, por lo tanto, cree que tiene los anticuerpos. Pero en cualquier caso, sostiene que su historial de toda la vida con el síndrome de Guillain-Barré lo pone en mayor riesgo de sufrir efectos secundarios de una vacuna, antes de agregar que apoya a cualquiera que se resista a recibir la vacuna por cualquier número de razones, por miedo a los efectos secundarios.

El baterista agregó que no publica enfadado por la política de sus compañeros de banda, aunque sí escribe con cierta disgusto sobre el clima de “coerción” que rodea a la vacuna. "No tengo sentimientos negativos hacia mi banda", escribió. “Ellos están haciendo lo que creen que es mejor para ellos, mientras que yo hago lo mismo. ¡Deseando a toda la familia Offspring todo lo mejor mientras se vengan! Estoy desconsolado por no ver a mi comunidad en la carretera, y extrañaré conectarme con los fanáticos más de lo que puedo expresar con palabras ".

Las solicitudes de comentarios de la banda no fueron respondidas. Como han señalado algunos fanáticos, es probable que el líder de The Offspring, Dexter Holland, no carezca de opiniones sólidas sobre la propagación de Covid-19: recibió su doctorado en biología molecular de la USC hace cuatro años.