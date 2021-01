El bebé de tres meses de la actriz Jessie Cave tiene Covid-19

Escucha esta nota aquí

La integrante de la saga cinematográfica Harry Potter, la actiz Jessie Cave, anunció que su bebé Tenn Brown, de tres meses de nacido, dio positivo al coronavirus, que se puso mal de salud y tuvieron que internarlo en un hospital de Londres, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Reveló que el niño está muy delicado, pero que los médicos le han dicho que superará la enfermedad.

La artista contó que le han permitido estar cerca de su hijo, aunque no duerme con él en la misma habitación. Reveló que el niño ya pesa cinco kilos y es fuerte, lo que se hace más fácil su lucha contra el coronavirus, informa el diario El Comercio.

Contó que pasó las fiestas de fin de año en el hospital, al lado de los médicos y enfermeras y que fue una experiencia inolvidable, pues recibió la solidaridad de todos ellos.





Jessie dijo que no sabe cómo se contagió su hijo, pues nació sano y siempre estuvo en su casa, aunque reconoce que varias personas los visitaron.



Desde el hospital escuchó el mensaje del primer ministro británico Boris Jhonson, en el que anunciaba las restricciones en las actividades cotidianas del Reino Unido, con las que está de acuerdo, porque es la única forma de vencer al virus. Dijo que la nueva cepa es más fuerte, por lo que se necesita más esfuerzo y sacrificio para derrotarlo, pero que se debe hacer de todo para conseguirlo.





Igual manifestó que estaba consternada por las cifras de infectados, por las muertes y por el daño que está sufriendo el mundo. Dijo que ver esta enfermedad desde un hospital hace más sensible, pues los ojos ven todo lo que no se percibe de afuera, la lucha diaria que se hace por la vida, el trabajo de los médicos y las enfermeras, mientras que muchos se arriesgan en la calle en situaciones que no son importantes.



Jessie Cave (33) es una actriz británica que se hizo famosa al interpretar a Lavender Brown en la saga de Harry Potter. Se casó con el comediante Alfie Brown con quien tiene tres hijos, Donnie (5), Margot (3) y el pequeño Tenn.