El cambio de 'Raj', de The Big Bang Theory, es impresionante

Escucha esta nota aquí

En mayo de 2019, la serie The Big Bang Theory se extinguía y los nerds más queridos de la TV desaparecían con ella, tras 12 temporadas y 279 episodios en la pantalla. Leonard, Sheldon, Raj, Howard, Penny, Amy y Bernadette alcanzaron popularidad gracias a la producción que también grabó su nombre en la historia televisiva.

Desde su final, los actores han manifestado que querían continuar con la actuación y uno de ellos es el actor inglés, de ascendencia india, Kunal Nayyar, que interpretaba al astrofísico Raj Koothrappali en la producción de CBS, que ya apareció en la serie Criminal, de Netflix, pero que se trae algo más importante entre manos.

En días pasados el intérprete de 39 años compartió en Instagram una fotografía en la que aparece en el gimnasio y, definitivamente, es como otra persona. No es su pérdida de peso, la espesa barba ni el look, sino más bien la actitud arrasadora.

"No más Raj", apuntó el actor en la fotografía y es así, pues no queda ni un pizca del tímido doctor que se quedaba mudo cuando una mujer le buscaba charla. Por supuesto, muchos de sus 2,7 millones de seguidores lo aplaudieron, pero una gran mayoría le rogó que Raj no desaparezca jamás.

Además de mostrar su nuevo estilo, el actor utilizó el hashtag #suspicion, el nombre de la nueva serie de Apple TV en la que se rozará con la bellísima y famosa Uma Thurman. ¡No te vayas Raj!