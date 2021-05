El cantante Abel Pintos dio positivo al coronavirus

Escucha esta nota aquí

Otro famoso se infecta de Covid 19. Esta vez le tocó al cantautor argentino Abel Pintos, que por medio de sus redes sociales informó que el reciente fin de semana se hizo una prueba de coronavirus y le salió positivo. Dijo que de inmediato avisó a su médico que le pidió que se encierre en su dormitorio, que evite contactos con personas y le pidió que siga estrictamente un tratamiento médico.

Explicó que se siente bien, que no tiene complicaciones, pero que a pesar de ello se está cuidando, solo con algunos pequeños dolores del cuerpo, pero nada más. En su cuenta de Twitter escribió "comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla", informa el diario Clarín.





El cantante venía de horas de felicidad tras recibir la nominación a los premios Gardel 2021 en la categoría canción del año, pero en las últimas horas comenzó a sentir algunos síntomas que refieren al coronavirus y tras el hisopado positivo, lo primero que hizo fue comunicárselo a sus familiares y a sus seguidores.



Tras su publicación y en cuestión de pocos minutos, Abel recibió cientos de mensajes de apoyo. Es por eso que volvió a utilizar la red social para agradecerle el gesto a sus fanáticos: "en unos minutos apenas me enviaron en mensajes camionadas de buena onda y amor. Gracias de todo corazón".

La situación para el músico, en este último tiempo, fue de mucha incertidumbre, como le pasó a muchos colegas suyos. Cuando a mediados de abril el presidente de Argentina Alberto Fernández anunció las nuevas medidas por la segunda ola de coronavirus, Pintos se reunió con su equipo de producción y decidieron suspender los shows que tenía previsto ofrecer en Capital Federal de su país.





Como generalmente ocurre cada vez que Pintos se presenta, tenía las entradas agotadas. Más allá de su entusiasmo por el reencuentro con su público, en sus redes sociales comunicó la dura situación que tocaba afrontar a través de un video: "quiero contarles que finalmente los conciertos programados para la ciudad de Buenos Aires quedan todos cancelados. Obviamente por motivos de público conocimiento".



Abel además había tomado la decisión, junto a su equipo, de no reprogramar las funciones hasta que no haya un panorama de trabajo claro a futuro. Y en ese sentido decidieron reintegrarle el dinero a todos aquellos que ya habían sacado las entradas: "no va a haber reprogramación porque no sabemos cómo va a continuar todo esto", expresó el cantautor argentino.