El cantante de Jamiroquai se ríe de su parecido con uno de los 'pro-Trump' que invadió el Capitolio

En un video publicado en Twitter, el cantante británico Jay K, líder del grupo Jamiroquai, reacciónó a los múltiples mensajes de internautas que han subrayado su parecido con Jake Angeli, uno de los manifestantes que invadió el Capitolio el miércoles.

Sombrero con cuernos, piel de animal y rostro maquillado ... Durante la invasión del Capitolio por partidarios de Donald Trump el miércoles 6 de enero en Washington, los internautas no pudieron evitar hacer la conexión entre Jake Angeli, una de las figuras del movimiento QAnon, y el cantante Jay K, líder del grupo británico Jamiroquai, superestrella de las listas de éxitos en la década de 1990 con el éxito "Virtual Insanity".

El artista actualmente confinado en su casa en el Reino Unido ha querido hacerse eco de este rumor divertido y publicó un video corto para recordar los buenos recuerdos de sus fanáticos. "¡Hola mundo! Algunos de ustedes pensaron que me vieron en Washington anoche, pero lamento decirles que no estuve con todos esos freaks ", comentó irónico.

¡Feliz año nuevo a todos! No los he visto en mucho tiempo. ¡Gracias por los mensajes de cumpleaños! ", Continúa Jay K, quien celebró su 51 cumpleaños el 31 de diciembre. " Tenemos que volver a las carreteras, pero no podemos porque estamos confinados. No he visto a mi grupo en un tiempo y les estoy enviando un gran abrazo ".

En su mensaje en Twitter, también recordó el vínculo evidente entre sus compromisos de larga data y la pandemia que atravesamos. “ Considerando la forma en que tratamos a nuestros animales, los explotamos, los encerramos, todo esto seguirá ”, lamenta. " Pero con un poco de suerte aprenderemos de nuestros errores ", concluye Jay K.