El cantante J Balvin será padre por primera vez

Escucha esta nota aquí

En una entrevista que concedió al programa de TV de farándula hispano El gordo y la flaca, que se emite por Univisión, el cantante colombiano J Balvin confirmó que su novia, la modelo y miss Argentina 2014, Valentina Ferrer y él están muy felices porque esperan la llegada de su primer hijo, que nacerá en junio en una clínica de la ciudad de Los Ángeles. Dijo que ser padre era uno de los mayores sueños de su vida, y que pronto aquel anhelo se hará realidad, junto a su compañera sentimental, con la que llevan cuatro años juntos.

El artista quería mantener en secreto su próxima paternidad, pero Valentina, que también estaba en el estudio de TV cuando lo entrevistaban, se descuidó y dejó ver su barriga abultada, a pesar de que se tapaba con un abrigo. Una periodista del programa le preguntó si estaba embarazada y a ella no le quedó que contar que sí, que tenía cinco meses de gestación. En ese mismo instante y al vivo, le hicieron la misma pregunta a J Balvin, que confirmó la noticia.





Valentina Ferrer es una modelo nacida hace 27 años en la ciudad de Córdoba y que ganó en su país el concurso Miss Argentina 2014. Ese mismo año participó en el certamen Miss Universo en Miami, donde fue una de las favoritas y consiguió situarse entre las 10 finalistas. Luego se quedó a vivir en EEUU donde conoció al cantante J Balvin, primero fueron amigos y luego nació el sentimiento de amor, que los llevó a formar pareja y a vivir juntos.



El año pasado terminaron su relación sentimental, ella regresó a su país para quedarse a vivir allí. Pero no pudo contra el destino y regresó a EEUU para reencontrarse con J Balvin, que le propuso una convivencia más estable y luego les llegó la noticia de que serán padres. Por cuestiones laborales de ambos decidieron residir en Los Ángeles donde nacerá su primogénito y dicen que se sienten muy bien.





J Balvin, que se llama José Álvaro Osorio Balvin, nació hace 35 años en Medellín. Desde chico se sintió atraído por la música y formó bandas en su ciudad natal. Estudió en EEUU, allá también integró grupos de rock y luego se decidió por los ritmos urbanos, sobre todo el reguetón con el que ha triunfado en todo el mundo. Actualmente es uno de los mayores representantes de este género, no solo en el mundo hispano sino también en el anglosajón.



Se caracteriza por ser una persona amable que sostiene buenas relaciones con sus colegas artistas. Es de perfil bajo y no protagoniza escándalos personales y artísticos. Una de las mayores polémicas que tuvo fue cuando en 2015 salió en defensa de la comunidad latina de los EEUU, frente a los ataques xenófobos del entonces candidato a presidente Donald Trump. Por ello fue que renunció a ser el cantante principal en el espectáculo del concurso Miss EEUU de ese año, que le valió el apoyo de sus seguidores hispanos por su valentía e identificación con su raza.





Aún no ha nacido su hijo pero J Balvin ya lo visualiza, dice que lo abraza con el alma y lo sostiene en sus pensamientos. Cuenta que en esta temperada de prepartenidad ha estado aprendiendo muchas cosas de la vida y que se ha vuelto más sensible. Tiene algunos proyectos de canciones influenciado por su hijo y cree que su vida ya no será igual, porque en este mundo habrá una personita que lo necesitará y a quien nunca abandonará. Aún no han anunciado el sexo del bebé ni el nombre que llevará.