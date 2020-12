El cineasta Steven Spielberg recibe amenazas de muerte

Escucha esta nota aquí

Es una de las personalidades más importantes no solo de Hollywood, sino del mundo del entretenimiento en general, autor de grandes éxitos cinematográficos como Tiburón, E.T., El color púrpura, La lista de Schindler y Parque Jurásico, entre otros. Se trata de Steven Spielberg, que anunció recientemente que ha estado recibiendo amenazas de muerte de parte de Sarah Char, una mujer residente de Los Ángeles.

El cineasta contó que desde hace varias meses recibe mensajes violentos por medio de sus redes sociales, en los que los que dicha persona lo amenaza e insulta.

La Policía comprobó que hace poco Sarah Char intentó comprar armas de fuego y que no le fueron vendidas porque tiene antecedentes, fue detenida en varias ocasiones por amenazas y acoso a otras personas.

"Si tengo que asesinar personalmente por robar mis IP, lo haré. Entiendes?" Le escribió en Twitter la mujer a Spielberg, haciendo referencia al dispositivo tecnológico de la computadora. Dicho texto le pasó el cineasta a la Policía como una de las pruebas del acoso que sufre.

El director de cine aseguró que se siente intimidado, con miedo ante esas amenazas, que no solo pone en peligro su vida sino también la de los integrantes de su familia.





La policía de Los Ángeles dispuso inmediatamente una orden de alejamiento temporal que impide a Sarah Char a estar a menos 100 metros de él, su esposa y sus hijos, así como seguir intentando comunicarse con él a través de cualquier medio, informa el diario argentino Clarín.



De igual manera, Spielberg ha contratado los servicios de una empresa privada de seguridad, que ha desplegado guardias para que cuiden al cineasta y a sus familiares más cercanos. Están al ingreso de su casa y lo acompañan cuando sale a la calle por asuntos personales o de trabajo.

Esta situación llega a la vida del cineasta a pocos meses de que su hija Mikaela Spielberg (24), hiciera público su deseo de convertirse en actriz porno y trabajar en películas pero para adultos.

"Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiarlo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Nunca me sentí violada, ni en mi cuerpo ni en mi personalidad", agregó la hija de Spielberg.

La joven manifestó que ya le había comunicado a sus padres su deseo de ser actriz porno. Dijo que ellos solo se sintieron intrigados, pero no enojados, y que dijeron que solo querían su bien y que tenga cuidado en todo lo que hacía.

Steven Spielberg





Nació hace 73 años en Ohio (EEUU). Es director, productor y guionista de cine, siendo una de las figuras más sobresalientes del séptimo arte, por lo que lo llaman el rey Midas de Hollywood, pues todo lo que lleva a cabo se convierte en éxito.



Está casado con la actriz Kate Capshaw y tiene cinco hijos, Max, Sasha, Destry, Theo y Mikaela Spielberg, que cada uno vive en ciudades diferentes. Ha ganado tres premios Óscar y siete Globos de Oro.