El Covid frena el rodaje de la Casa del dragón, precuela de Juego de Tronos

El rodaje de House of the Dragon (La Casa del Dragón), precuela de Game of Thrones, que se está realizando en Reino Unido, fue suspendido luego de que un miembro del equipo diera positivo en el test de coronavirus.



“Un miembro de la producción dio positivo y, de acuerdo con las pautas de la industria, se aislará y se requiere que sus contactos cercanos se pongan en cuarentena”, reza una publicación relevada por la agencia Europa Press, donde se adelanta que la producción se reanudará este miércoles.



Para el rodaje se dividió al equipo en grupos y el positivo detectado ocurrió en la llamada “Zona A”, que incluye tanto miembros del equipo técnico como actores. House of the Dragon, basada en Fuego y sangre de George R.R. Martin, es la última gran producción en Reino Unido que debe parar por la pandemia.



Ambientada 300 años antes de Game of Thrones, esta serie cuenta la historia de la casa Targaryen y se centrará en la etapa del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico demanos de su abuelo Jaehaerys I.



Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy, Eve Best, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno y Steve Toussaint protagonizan la serie, que cuenta con guion de Martin, Miguel Sapochnik y Ryan Condal.



