El emotivo homenaje a Charlie Watts en el nuevo video de los Rolling Stones

A pesar de que no asistieron al funeral de Chalie Watts (debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19 y por pedido de la familia del baterista), los integrantes de The Rolling Stones decidieron homenajear a su viejo compañero de ruta a su manera.

Hoy se conoció el anticipo de 25 segundos de un videoclip del tema “Living in the Heart of Love”, donde se desliza claramente que en parte se trata de un homenaje a Watts. Al final del trailer aparece la leyenda “Charlie is my Darling”. La canción estará incluida en la edición especial por los 40 años del álbum Tattoo You, prevista para el 22 de octubre.







El próximo domingo el grupo comenzará en Saint Louis su gira por los Estados Unidos, postergada por la pandemia. La muerte de Watts no canceló este tour norteamericano ya que meses atrás el baterista había decidido no participar porque luego de pasar por una cirugía, sus médicos le recomendaron continuar con su recuperación en su casa. Por ese motivo se tomó la decisión de reemplazarlo por Steve Jordan.



Una despedida muy íntima



El funeral de Charlie Watts, quien falleció el 24 de agosto pasado, a los 80 años, se realizó en Devon, Inglaterra, y, tal como era el deseo de su familia, permaneció en absoluto secreto. Ni siquiera pudieron asistir los Rolling Stones.



Sam Cutler, exdirector de gira de los Rolling Stones, habló sobre cómo se desarrolló el velatorio del Watts, en una nota que fue publicada en The Mirror. “El funeral de Charlie Watts, que se llevó a cabo en Devon, el lugar que más amaba, fue modesto y privado. Refleja perfectamente el hombre que era y comprendo completamente la elección que se tomó. Habría odiado el alboroto y la conmoción que habría significado involucrar al público”, aseguró.