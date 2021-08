El Escuadrón Suicida trae de regreso nuevos antihéroes y supervillanos

Escucha esta nota aquí

Cuando el cineasta estadounidense James Gunn fue invitado a dirigir una nueva película de superhéroes para DC, en vez de elegir íconos como Superman o Batman, optó por el bando de villanos conocidos como El Escuadrón Suicida.



Gunn trae figuras conocidas como Harley Quinn, encarnada por Margot Robbie, en la secuela de la homónima producción de 2016 que unió en mortales misiones del gobierno de Estados Unidos a antihéroes que buscaban reducir sus condenas en prisión.



Como novedad, el director introduce personajes como Polka-Dot Man, el "supervillano más tonto de todos los tiempos".



"Literalmente escribí en Google: '¿quién es el supervillano más tonto de todos los tiempos?' Y Polka-Dot Man siempre aparecía entre las primeras opciones", contó Gunn en una conferencia de prensa virtual con medios de todo el mundo para promocionar la película que se estrenará mañana en Bolivia.



La fórmula de sumergirse en el mundo de las historietas para buscar personajes menos famosos no viene mal, como lo demostró la primera entrega de la saga, que recaudó casi $us 750 millones de taquilla globalmente.



Al igual que esta primera producción, El Escuadrón Suicida trae su cuota de actores famosos. Will Smith y Jared Leto no vuelven, pero sí aparecen John Cena, Idris Elba y Sylvester Stallone, quien le da voz al Rey Tiburón, mitad hombre, mitad pez.

Para El Escuadrón Suicida, Gunn comentó a los periodistas que sintió "la responsabilidad de arriesgarse" y evitar usar "la misma estructura aburrida de tres actos de siempre".



Bajo esta premisa, la película trae una estrella de mar rosada de más de 60 metros como su principal villano.



"Parece que son las grandes películas las que la gente está yendo a ver a los cines. Si no se asumen riesgos e intentan nuevas cosas, la gente no va a querer ir", finalizó.



Redención

Gunn, que estuvo al frente del éxito de Marvel Guardianes de la Galaxia, fue despedido en 2018 por Disney, la empresa matriz, cuando surgieron antiguos tweets en los que bromeaba con temas como el Holocausto, violación y sida.



Tras ello, Warner lo buscó para que trabaje en las películas de superhéroes de DC, rival de Marvel.



Después de disculparse y de recibir apoyo de compañeros de Hollywood, como Chris Pratt, Gunn está de vuelta también con Marvel y debe dirigir la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, prevista para 2023.



"Cuando Warner Bros. vino a verme el lunes después de lo que ocurrió y me dijo 'James Gunn, te queremos a ti', pues piensas 'wow, se siente bien escuchar esto'", dijo el cineasta de 54 años a The New York Times.