El español Jaime Lorente salta de Netflix a Spotify

Hasta 2017 a nadie la sonaba el nombre de Jaime Lorente en Latinoamérica y solamente algunos cinéfilos podrían reconocer su rostro. Pues hoy, con 28 años, es uno de los talentos del Viejo Continente que ha protagonizado dos de las series revelación de Netflix y que, además, lograron que las personas repasen las novedades de aquel país en el catálogo de la plataforma.

Hoy, Jaime Lorente, con el nombre ya posicionado en el subconsciente popular sorprende con una faceta de la que nadie tenía la más remota idea. El joven nacido en Murcia debutó como cantante en YouTube con el tema Corazón, un rap en el que además deja ver sus dotes de bailarín.

En Spotify, desde la cuenta verificada del artista, describen Corazón como un tema "con su particular estilo, a medio camino entre el rap y el pop. Una canción pop que juega a ser rock o al revés.

Carrera

Primero fue Denver en La Casa de Papel, uno de los ocho ladrones contactados por 'El Profesor' para ejecutar el mayor atraco de la historia en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid, donde planeaban imprimir el equivalente a 2400 millones de euros en 11 días. La serie lleva cuatro temporadas, a cual más intrigante.

Su segundo gran papel fue en Élite, que lleva tres temporadas, y en la que se convirtió en el rebelde 'Nano', un joven humilde que acaba de salir de la cárcel y se enamora de una chica rica, compañera de su hermano en un exclusivo colegio privado, al que logró ingresar solamente gracias a una beca.

En tres días, desde que se subió a YouTube, Corazón lleva 165.358 visualizaciones, y 17.335 en Spotify, plataforma en la que lo mencionan como uno de los actores españoles más importantes de su generación y resaltan su formación en arte dramático, además de otras facetas, como guitarrista y poeta, con una primera obra publicada en 2019, A propósito de tu boca.



Lorente habló hace unos días con el portal LOS40 para explicar el significado de su primera canción. "Sobre todo de lo que habla es de la parte más dolorosa que yo he tenido después de la superexposición que papeles en televisión me han dado. Estoy muy agradecido por todo lo que me ha pasado pero también hay una parte de mucho daño y mucho dolor. Esta canción lo refleja. Creo que es la cara B de lo que puede ser la fama en algún sentido", contó el artista, que dentro de poco sacará un segundo tema, Acércate.

En medio de estas actividades, el 18 de diciembre Jaime estrenará El Cid, en Amazon Prime Video. La serie cuenta la historia del hombre detrás de la leyenda en el viaje de Rodrigo Díaz de Vivar de niño a héroe de guerra. "El Cid está a punto de llegar. Hemos trabajado con mucho amor, con pasión, con sacrificio.... me invade la emoción". No conozco otro lugar de trabajo donde haya sentido tanto amor incondicional, tanta pasión, tantas ganas de contar una historia que, de solo pensarla, se me pone de punta el alma. Gracias a todos los que habéis hecho esto realidad", anotó en sus redes sociales.