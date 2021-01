El explosivo primer tráiler de 'Godzilla vs. Kong'

Escucha esta nota aquí

Dos de los monstruos más grandes de la historia del cine están enfrentados en el primer avance de Godzilla vs. Kong .

La película de Warner Bros. y Legendary es la culminación de un universo compartido de películas que siguen a Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) y Godzilla: King of the Monsters (2019), informó este domingo The Hollywood Reporter

Junto con el tráiler, los estudios detrás de la producción han publicado más información sobre la trama, que se centra en Kong y sus protectores que intentan encontrar su verdadero hogar. En el camino, Kong se une a un joven huérfano llamado Jia, y el grupo finalmente se encuentra en el camino de un Godzilla enojado mientras abre una franja de destrucción en todo el mundo.

Godzilla vs. Kong está dirigida por Adam Wingard, conocido por Death Note de Netflix y los proyectos de terror You're Next y The Guest . Está protagonizada por Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Kyle Chandler.

Godzilla vs. Kong se estrenará el 26 de marzo, fecha en la que llegará a los cines y a HBO Max simultáneamente como así lo ha dispuesto Warner Bros.

Vea el tráiler de la película