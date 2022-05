El Festival de Música Barroca fue un éxito de público y tuvo un cierre monumental

Escucha esta nota aquí

Fue un cierre a la altura de los grandes espectáculos del mundo. Barroco Monumental fue la gran coproducción que cerró el XIII Festival de Música Renacentista y Barroca Misiones de Chiquitos.

El moderno teatro del Colegio Santa Cruz Cooperative School fue el lugar indicado para que el público cruceño disfrute del talento de más de 150 músicos, entre solistas, coros y orquestas locales, que compartieron el escenario con integrantes de la Escuela de Música de la Florida International University (EEUU), dirigidos por Javier Mendoza.

“Me siento honrado de poder compartir con los músicos talentosos de Santa Cruz a los que he encontrado en un nivel muy superior, estoy muy agradecido con APAC por esta oportunidad”, indicó Mendoza.



El programa fue de alto nivel, pues incluyó obras del barroco americano y The king shall rejoice, uno de los cuatro himnos compuestos en 1727 por el gran Georg Friedrich Händel.

“Después de pasar 30 años de estudio en los archivos de Bolivia, yo me he preguntado si existía algo semejante aquí y dónde encontraría evidencia de eso. Entonces, tal vez no eran tan voluminosas las producciones musicales en el siglo XVIII, pero sí incluían a muchas personas y se nota en algunas obras de Sucre, por ejemplo, donde el compositor tuvo en mente una ejecución masiva de sus creaciones”, explicó el padre Piotr Nawrot, director artístico del festival y responsable de la elección el programa que el público escuchó esta noche.

Percy Áñez, presidente de la Asociación pro Arte y Cultura (APAC), institución organizadora del festival, no puede ocultar su emoción al mencionar la experiencia vivida este año.

“No solo nos encontramos con un nivel artístico mejorado, sino también fuimos testigos de la capacidad y la fortaleza de la gente para saber sobreponerse a las dificultades. Los artistas de afuera se sentían orgullosos de poder tocar con nuestras orquestas. Todos los días han sido mágicos, hay lágrimas de emoción, hay risas, ha sido una fiesta difícil de describir, es necesario vivirla para poder entenderla”, expresó Áñez.

La obra tendrá una función extra este lunes 2 de mayo, a las 11:00, en el templo de San Roque.





