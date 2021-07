El final de Loki batió un récord muy importante entre las series de Marvel

Escucha esta nota aquí

revistagq.com



El final de Loki ha sido uno de los que más ha impactado a los fans de Marvel, no solo por las revelaciones (lo que supone futuro contenido para el Universo Cinematográfico de Marvel) o lo ocurrido con Mobius y Loki, sino también porque es la primera de las series de Marvel que confirma una segunda temporada, algo que absolutamente nadie esperaba.



Y un final así solo podía suponer romper más récords, y es que el final de Loki ha sido el más visto de las tres series Marvel que hemos visto hasta el momento. Así, en Estados Unidos logró atraer a 1,9 millones de cuentas frente a los 1,7 millones de Falcon y El Soldado de Invierno y 1,4 millones de WandaVision según reporta Deadline.



A esto habría que sumar otros datos que se conocen de Gran Bretaña con 300 mil suscriptores que han visto el final en los primeros 5 días, 96 mil en Alemania y 12 mil en Australia, aunque seguirá subiendo en estos días como es de esperar.



Sin embargo, este récord logrado por el final de Loki no solo supone un gran dato para Disney Plus dentro de su plataforma, sino que podría también traer muy buenas noticias en su batalla contra las otras compañías de streaming.



Hace unas semanas se conocía que Loki, con su primer episodio, había logrado ser la tercera serie más reproducida de todas las series de streaming en general, siendo solo superada por otras dos, Lucifer con varias temporadas y Sweet Tooth con 6 episodios.

Pero conociendo los últimos datos del final de Loki, es muy probable que en unas semanas sepamos que la serie de Disney Plus ha sido oficialmente la más vista de todo internet, al fin y al cabo tienen 5 episodios más que añadir a la cuenta.



Loki es el gran éxito de Disney Plus y su segunda temporada asegura que vendrán muchos más récords y sobre todo más entretenimiento para los fans.



Lea también Tendencias Loki, el antihéroe del universo de Marvel que no pierde su esencia La serie, que se emite por Disney+, mantiene el espíritu de las películas de Avengers, tiene mucho humor, está pensada para el entretenimiento y consigue enlazar de manera acertada la trama con toda la historia

​