El gremio de directores de cine reprende a Warner Bros en una carta en la que critican su plan de transmisión

Días después de que WarnerMedia revelara que estrenaría toda su lista de 17 películas para 2021 (incluidos títulos como Godzilla vs. Kong , Dune y The Matrix 4) , en HBO Max el mismo día que las películas lleguen a los cines, el gremio de directores de Estados Unidos (DGA) envió una carta con palabras duras a la directora ejecutiva de Warner Bros, Ann Sarnoff, exigiendo una reunión para abordar sus cuestionamientos y problemas con el plan de transmisión, publicó este miércoles el portal de The Hollywood Reporter en base a información de fuentes oficiales.

La carta, firmada por el director ejecutivo nacional de la DGA, Russell Hollander, fue enviada a Sarnoff la noche del martes 8 de diciembre. No amenaza explícitamente con tomar ninguna acción, pero expresa las preocupaciones del gremio sobre cómo se valorarán las películas. Sin embargo, la DGA declinó hacer comentarios a la publicación dedicada al mundo del espectáculo.

Se dice que el gremio de 18.000 miembros citó en la carta una reunión previa con Robert Greenblatt, entonces presidente de WarnerMedia Entertainment y Kevin Reilly, entonces director de contenido de HBO Max. , en el que Warner había comunicado su intención de que las películas de cine que se trasladaran a la plataforma de streaming fueran valoradas de acuerdo con los precios que tendrían en el mercado abierto.

La reunión tuvo lugar el 17 de noviembre de 2019, poco después de la contratación de Sarnoff. Fue una reunión "amplia" en los primeros días de la formulación de la estrategia comercial de HBO Max, dice esta fuente. Otra persona involucrada dijo: "El espíritu era obtener un valor justo de mercado libre. Lo que han hecho es una desviación de todo lo que se discutió en esa reunión".

El CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, expulsó a Greenblatt y Reilly en una reorganización de agosto. Warners, que anunció sus planes de transmisión para la lista de 2021 sin consultar con la comunidad de Hollywood, no brindó la oportunidad de debatir sobre la valoración, pero ofreció una fórmula que ha sido mal recibida.

Es raro que la DGA tome una acción tan agresiva. El gremio es el primero de los sindicatos de Hollywood en opinar sobre el movimiento de WarnerMedia; no está claro si otros seguirán su ejemplo. El director de Warner's Tenet , Christopher Nolan, ya ha dado a conocer sus puntos de vista y dijo que el plan "no tiene sentido económico, e incluso el inversionista más casual de Wall Street puede ver la diferencia entre disrupción y disfunción".

Las grandes cadenas de cine también han expresado su descontento. Adam Aron, director ejecutivo de AMC Theatres, que opera 1.000 cines en todo el mundo, dijo el 3 de diciembre que la medida "sacrificará una parte considerable de la rentabilidad de su división de estudios cinematográficos" para "subsidiar su puesta en marcha de HBO Max". Cineworld, el propietario de la cadena Regal Cinemas, emitió una respuesta más cautelosa un día después, afirmando que "Creemos que en ese momento WB buscará llegar a un acuerdo sobre la ventana adecuada y los términos que funcionarán para ambas partes "

Pero el presidente ejecutivo de AT&T, John Stankey, habló sobre el acuerdo en una conferencia de inversores el martes. El ejecutivo describió la jugada WarnerMedia como un " ganar-ganar-ganar " para sus socios, la empresa y los consumidores. Eso se hizo eco de Kilar, quien escribió en un memorando público el 3 de diciembre que el plan era "una oportunidad para hacer algo firmemente enfocado en los fanáticos, que es brindar opciones" con respecto a ver una película en los cines o en streaming. HBO Max, que se lanzó el 27 de mayo, tiene alrededor de 12,6 millones de suscriptores "activados". La lista de Warners 2021 llegará al servicio de streaming y estará disponible de forma gratuita durante el primer mes.

Algunos en Wall Street piensan que esta forma de transmisión de las películas podría ser un prólogo para futuras conversaciones con socios. Dado que "Warner Bros.+ hizo este anuncio unilateralmente, sin haber negociado con sus socios exhibidores, no creemos que se desarrolle como se anuncia", decía una nota del 4 de diciembre de los analistas de la firma de servicios financieros Wedbush. "Creemos que los expositores negociarán agresivamente para que se estrenen muchas menos películas día y fecha en HBO Max".

Otros observadores notaron que el momento del plan, semanas después de que WarnerMedia revelara que Wonder Woman 1984 llegaría a HBO el mismo día que debutara en los cines el 25 de diciembre, era desconcertante. El analista de B. Riley, Eric Wold, preguntó en una nota el 4 de diciembre: "La pregunta inicial más importante es por qué Warner Bros anunciaría este nuevo plan de distribución para todas las películas planificadas para 2021 antes de ver los resultados de la WW84 a finales de este mes. ¿estrategia?"

Los analistas de la firma de investigación MoffettNathanson escribieron aún más sin rodeos en una nota del 4 de diciembre: "esta decisión será muy costosa para todos los involucrados. Es difícil encontrar ganadores aquí".