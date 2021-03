El hijo de 10 años de Vin Diesel aparecerá en 'Fast & Furious 9'

Escucha esta nota aquí

El hijo de 10 años de Vin Diesel , Vincent Sinclair , aparecerá en "Fast & Furious 9" como la versión más joven del personaje de Diesel, Dominic Toretto.

Este será el primer papel de Sinclair en la pantalla grande, la revista Variety confirmó que el actor filmó sus escenas en 2019. Anteriormente, Alex McGee interpretó a un joven Dominic Toretto en flashbacks en “Furious 7” en 2015.

“ Fast and Furious 9 ” comenzó a filmarse en junio de 2019 en Leavesden Studios en Hertfordshire, Inglaterra y concluyó en noviembre de 2019. Si bien estaba inicialmente programado que se estrene a mediados del año pasado, Universal retrocedió la fecha de lanzamiento, primero al 2 de abril de 2021, luego al 28 de mayo y más recientemente al 25 de junio, debido a la pandemia de Covid-19 en curso. Con un presupuesto de $ 200 millones, el estudio tiene la intención de lanzar "F9" en los cines, informó Variety.

Justin Lin, quien dirigió la tercera, cuarta, quinta, sexta y novena películas de “Fast &Furius”, volverá a dirigir las dos últimas entregas de la franquicia. Si bien esto significa que la historia central que sigue a Dominic Toretto de Diesel y su familia llegará a su fin, las películas derivadas basadas en personajes secundarios se encuentran actualmente en desarrollo en Universal.

"Fast & Furious 9" retoma después de los eventos de la octava entrega de la franquicia, "The Fate of the Furious", que se lanzó en 2017. En este nuevo capítulo, Dom Toretto se enfrentará a su hermano menor Jakob (John Cena), un asesino mortal que trabaja con el viejo enemigo Cipher (Charlize Theron), y que tiene una venganza personal contra Dominic.

La película también está protagonizada por Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang y Helen Mirren. Está programado para streno en cines el 25 de junio.