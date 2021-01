El historiador Luis Oporto asume la presidencia de la Fundación Cultural BCB

Escucha esta nota aquí

El historiador y archivista potosino Luis Oporto Ordoñez fue designado el jueves como Presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB), para los próximos 5 años de gestión.

Por la crisis sanitaria debido al coronavirus, no se realizó acto de posesión de manera presencial y la resolución se dio a conocer a través de un comunicado del Banco Central de Bolivia.

El Presidente del Consejo de Administración es la Autoridad Ejecutiva de la FCBCB. Es designado por el Directorio del Banco Central de Bolivia. Su cargo es de libre nombramiento, con funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva.

“Ahora nos corresponde enfrentar los desafíos en un nuevo ciclo, luego de prestar servicio por 18 años en la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los Repositorios Nacionales y Centros Culturales, dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, serán debidamente atendidos en el marco de las políticas culturales del Estado Plurinacional y de servicio a la sociedad, incluyente y participativa”, escribió Oporto este viernes en una cuenta de Facebook que apoyó su designación. En el mismo mensaje indica que “la cultura no es un gasto absurdo ni innecesario. Es una inversión que permite apoyar al desarrollo integral del país. Sin cultura, no existe identidad, sin identidad no existe presente ni futuro, en síntesis sin cultura no existe Patria”.

El pasado 31 de diciembre el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización designaron a los miembros del Consejo de Administración que guiarán a la entidad cultural, encomendándoles realizar un trabajo arduo de reconstrucción y reconducción de la FCBCB, que debe estar inspirada en la diversidad cultural, descolonización, equidad y transparencia con el fin de garantizar la continuidad de la memoria histórica y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Bajo la Presidencia de Oporto, el Consejo de Administración de la FCBCB está conformado por personalidades con amplia trayectoria académica, artística, cultural y musical: Jhonny Quino, Guido Arze, Susana Bejarano, Roberto Aguilar “Mamani Mamani”, Juan Carlos Cordero y José Antonio Rocha.

La FCBCB, actualmente tiene a su cargo nueve Repositorios Nacionales y Centros Culturales: Museo Nacional de Arte, Museo Nacional de Etnografía y Folklore, Casa Nacional de Moneda, Casa de la Libertad, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Centro de la Cultura Plurinacional, Centro de la Revolución Cultural, Museo Fernando Montes y la Casa Museo Marina Núñez del Prado.

El objeto de la FCBCB es mantener, proteger, conservar, promocionar y administrar los Repositorios Nacionales y Centros Culturales que se encuentran bajo de dependencia, para contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la Revolución Democrática y Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

¿Quién es Luis Oporto Ordoñez?

Nació en Llallagua, Potosí. Es Licenciado en Historia y Magister Sientiarum en Historias Andinas y Amazónicas (UMSA). Cursó el diplomado en Organización y Administración de Archivos Históricos, en España. Fue investigador visitante en Smithsonian Institution de Washigton D.C y en la Biblioteca del Musèe de I`Homme de París

Fue Director y Jefe de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional desde 2002. Entre sus logros se encuentra la publicación de la revista “Fuentes”, la creación del Sistema de archivo del Órgano Legislativo y la implementación del Fondo del libro y documentos antiguos, raros y curiosos. Se desempeñó como director de la Biblioteca y Archivo del Museo Nacional de Etnografía y Folklore; jefe del Centro de Documentación Antropológica del Ministerio de Educación.

Catedrático titular de Archivística de la Carrera de Historia de la UMSA, fue condecorado por la Prefectura del Departamento de La paz con la Orden “Franz Tamayo” en el grado de “Oficial” en 2005 y el Gobierno Municipal de La Paz le entregó la “Tea de la Libertad” en 2013. Fue Secretario General del Colegio Nacional de Historiadores de Bolivia. Su ensayo "La destrucción de la memoria oficial en Bolivia" obtuvo el Primer Premio en la categoría C del Concurso Latinoamericano de Investigación en Bibliotecología, en Argentina (2007).

Entre sus publicaciones destacan el Diccionario Biográfico de Archivistas de Bolivia (2012). Representó a Bolivia en diferentes encuentros internacionales. Fundador del Encuentro Internacional de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos; integra el Consejo Asesor del Congreso de Archivología del MERCOSUR, y fue Presidente del Comité regional de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.