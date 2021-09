El histórico concierto de Oasis en Knebworth llega a Cinemark

Escucha esta nota aquí

Este jueves 23 de septiembre, Oasis llegarán a la pantalla grande de Cinemark con el documental que, a través de los testimonios de fans, productores y la misma banda, revelará detalles inéditos sobre los históricos y multitudinarios shows que la icónica agrupación liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher ofreció en 1996 en Knebworth Park, el parque más grande de Inglaterra, ubicado en la localidad del mismo nombre al norte de Londres.



"Para mi, Knebworth fue el Woodstock de los noventas", declaró Liam recientemente sobre un encuentro que hace un cuarto de siglo encontraba a la banda oriunda de Manchester en el pico de su carrera, consolidada como una de las más grandes del planeta, y aún con las explosivas repercusiones de su segundo disco, "(What's the Story) Morning Glory?", a sus espaldas.

La masividad del conjunto británico en ese entonces ya era tal, que el anuncio del concierto tuvo un impacto que, de acuerdo a las estimaciones de los organizadores, generó que el 2% de la población total del país intentara comprar un ticket en las disquerías y oficinas de venta donde se podían conseguir.

Finalmente, solo 250.000 personas lograron asegurar su pase para ser parte de un espectáculo que en sus dos épicas jornadas incluyó éxitos -o auténticos himnos- como Supersonic, Morning Glory, Live Forever, Wonderwall y Champagne Supernova, y que entre sus invitados contó con teloneros de la talla de The Charlatans, Manic Street Preachers, The Chemical Brothers y The Prodigy.



Un hito que quedó registrado en la historia de la música y que marcó a toda una generación.



Las entradas para el concert filme, que se proyectará a las 19:00, tienen un costo de Bs 40 y ya se pueden conseguir a través de la página web www.cinemark.com.bo o la aplicación móvil Cinemark Bolivia, disponible para Android e IOS.