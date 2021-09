'El juego del calamar': teoría señala que el primer participante era el padre del protagonista

Escucha esta nota aquí

El juego del calamar emocionó a los espectadores desde su lanzamiento en Netflix. Pese a que la historia tiene solo nueve episodios, eso bastó para que los fans del drama conectaran algunas escenas para tratar de explicar una parte de la trama. Se trata de Oh Il Nam, el anciano y primer jugador, quien sería el verdadero padre de Seong Gi Hun, personaje principal de la historia.



En redes sociales, se ha especulado sobre el progenitor de Gi Hun, quien no aparece en el programa. No obstante, algunos seguidores consideran que su padre sería Il Nam por algunas secuencias que pasaron desapercibidas.



La primera hipótesis es que cuando el protagonista de 'Squid game' iba a recoger sus alimentos antes de empezar un juego, le ofrecieron leche y él aseguró que no podía beberlo. En ese momento, el anciano le comentó que su hijo era igual.



En otro extracto, Gi Hun le pregunta al Il Nam acerca de su familia y este se limita a responderle que no están. Esto tomando en consideración que el protagonista se hospeda solo con su madre.



En el episodio 6, Il Nam asegura que el escenario se parece mucho a las calles donde él solía vivir. Luego del comentario, Gi Hun respondió que él también había vivido en un lugar parecido.



Asimismo, la hipótesis señala el afecto en particular que le tenía Il Nam a Gi Hun dentro del juego, por lo que algunos fans consideran que esto sería razón suficiente para la relación que tienen.



Pese a que la serie ya finalizó, se espera que en una posible segunda temporada se explique a detalle más datos que no lograron contar en la primera entrega de El juego del calamar.



