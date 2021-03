El 'Popeye ruso' pierde sus músculos por daños de la vaselina que se inyectó

Escucha esta nota aquí

Durante tres años compartió con el mundo fotografías de sus bíceps de 60 centímetros, unos de los más grandes del mundo, posando con mujeres con poca ropa, ejercitándose, u ostentando su estilo de vida de galán. Sin embargo, Kirill Tereshin, luchador de MMA conocido como el 'Popeye ruso', hoy solo muestra el daño y el proceso de recuperación de las cirugías que le costaron inyectarse sustancias tóxicas en los músculos.

"La cirugía de tríceps en el brazo derecho fue exitosa. Gracias al cirujano Dmitry Vladimirovich Melnikov por asumir mis operaciones más difíciles y salvarme la vida de este veneno", escribió en Instagram.



Tereshin, que se identifica como 'brazos de bazuka' en su perfil de la red social, donde tiene más de 330 mil seguidores, reveló las complicaciones que le generó el 'veneno' que se inyectó.

"Solo tengo 24 años y mi sistema inmunológico está lidiando con esta inflamación, realmente no sé qué pasará después", dijo a la agencia East2West News.



Según este medio, Tereshin se puso unos tres litros de vaselina en cada brazo y tras eso comenzó a manifestar "fiebre alta, dolor y debilidad".

"Aumenté mis brazos cuando tenía 20 años debido a mi propia estupidez. No pensé en las consecuencias", expresó y contó que tras la cirugía quedó con "losas endurecidas y tejido de músculo muerto en los tríceps".



Su proceso de recuperación será largo, pues a fin de año necesitará una nueva operación, esta vez en una zona muy delicada.

"La cirugía más difícil será en mi bíceps... el nervio responsable de la sensibilidad de los brazos está adentro. Dios no quiera que le pase algo a este nervio y no pueda mover el brazo. Realmente me preocupa esto. Debería haber pensado en esto antes, lo sé. Me culpo a mí mismo", agregó el peleador.

No obstante, el joven no renuncia del todo a sus músculos, pues en sus últimos posteos preguntó a sus seguidores "¿Quién les dijo que después de las operaciones es imposible devolver mis brazos de bazuca a 60 cm de manera segura?. Dije que lo haría, luego lo haré", advirtió.