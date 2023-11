El posible embarazo de 'Yailín la más viral' con Tekashi 6ix9ine está en duda

"Hace unos días se pone en contacto conmigo el entorno de Yailín, una íntima amiga suya, y es la misma persona que hace unos meses me dijo que Yailín estaba con Tekashi... me dice que Yailín está embarazada de Tekashi ", comentó Martin durante su participación en el programa.

Jordi expresó su confianza en la fuente, sugiriendo que Yailín no podrá desmentir la noticia a medida que su embarazo avance y su vientre comience a crecer. "Yailín no nos va a poder desmentir porque es una tontería. La barriga no miente, la barriga va a seguir creciendo", afirmó con convicción.