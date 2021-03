El príncipe Harry habla sobre la experiencia de perder a su madre en un libro

Escucha esta nota aquí

El príncipe Harry (36) vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez es por un acto muy noble, como es dar consejos a quienes han perdido a un ser muy querido, como le pasó a él cuando su madre, la princesa Diana de Gales, falleció de manera trágica, a sus 12 años.

El hijo menor del príncipe Carlos de Gales escribió el prólogo del libro Hospital by the Hill, del autor Chris Connaughton, en el que cuenta cómo enfrentó la muerte de su madre en 1997. Las repercusiones no se han hecho esperar, y la mayoría de la gente apoya a Harry y lo felicita por su valentía de reconocer que la vida continúa luego de la separación física de un ser amado.





"Cuando era niño perdí a mi madre, en ese momento no quise creerlo ni aceptarlo, y ello me dejó un enorme agujero dentro de mí. Sé como te sientes y quiero asegurarte que, con el tiempo ese agujero se llenará de amor", escribe el príncipe Harry en el prefacio del libro y que publica el portal de noticias Crhoy.com.



Señala que cada persona lucha contra su dolor de diferente manera, pero en su caso el necesitó del apoyo y del amor de sus otros seres queridos, como su padre, que le dieron la mano y lo ayudaron a contener el dolor. También explica que los buenos recuerdos que le dejó su madre hicieron que se aliviane su carga emocional, pues todo lo que él se acuerda de ella, son cosas buenas, añadió.





Aconseja que no se trate de borrar de la mente las imágenes del ser querido, al contrario, se las tiene que recordar siempre, pues ellas representan el amor que se tenían el uno con el otro. Contó que su madre siempre está con él, que recuerda la sonrisa de Diana y dice que eso le ayuda mucho.



"Es horrible, doloroso e indescriptible", indica el príncipe, que señala que aceptar lo que pasó y recordar con amor a esa persona hace que de a poco pase la conmoción.





"Y te haré una promesa, te sentirás mejor y más fuerte una vez que estés listo para hablar sobre tu sentimiento de dolor. Reconoce lo que sucedió y nunca volverá a ser igual, el grato recuerdo del ser querido inspira para que el hueco en el alma se vaya llenando de amor", concluye.