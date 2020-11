El reencuentro de El príncipe del rap ya tiene fecha de estreno y ¡un adelanto!

Escucha esta nota aquí

The Fresh Prince of Bel-Air o El Príncipe del Rap en Bel-Air, como se conoció en Latinoamérica, volverá a reunir a las estrellas de la comedia estadounidense que fue todo un fenómeno entre 1990 y 1996. 30 años después de su creación, fue el mismísimo Will Smith, el protagonista de la serie, el encargado de anunciar el capítulo de reencuentro en el que estarán los añorados personajes. La fecha pactada para el estreno es el 19 de noviembre, a través de HBO Max.

En el adelanto que Will compartió en Instagram se ve a todos, a excepción del 'tío Phil (James Avery), que falleció en 2013, por complicaciones des una operación a corazón abierto. Justamente ese vacío propicia momentos muy emotivos entre los asistentes.

"30 años después, ¡volveremos a reunir a la familia Banks! Únanse a Will, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro y DJ Jazzy Jeff para una noche divertida y sincera llena de música y baile en honor al programa que duró seis temporadas y 148 episodios", escribió Will en Instagram.



La historia de Will, un chico de Filadelfia al que su madre envía a vivir con unos parientes ricos de Bel-Air, en Los Ángeles, conquistó a miles de seguidores que han dado más de 11 millones de likes a la publicación, emocionados por el reencuentro.



En el adelanto de 2:04 minutos, los actores comparten algunas anécdotas. Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Reid (Vivian) y Alfonso Ribeiro (Carlton) cuentan lo mucho que les costó convencer a DJ Jazzy Jeff, que también forma parte de la reunión, para que aceptara un papel secundario como uno de los amigos del protagonista.



Falta muy poco, los mantendremos al tanto de las novedades.