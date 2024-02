El sorprendente motivo por el cual un adolescente abandona tratamiento contra el cáncer

Ahora, decidió no continuar con el tratamiento contra el cáncer y se lo confesó a su madre. A pesar del dolor y la desesperanza de su progenitora, ella respeta la decisión. Sabe que estos procesos son muy dolorosos y costosos. “Me dijeron que, si quería, me podían poner más tratamientos, pero ya no quise porque es muy fuerte”, dijo José Armando en una entrevista con el canal mexicano Azteca noticias.