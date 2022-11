Elecciones intermedias en EEUU: ¿Por qué los legisladores de Bolivia son 50% mujeres?

Esto no es un accidente, sino el resultado de una ley electoral que requiere que la mitad de todos los candidatos del partido sean mujeres.

A las mujeres no se les otorgó el derecho constitucional al voto hasta 1920, y para las mujeres negras, ese derecho no se realizó por completo hasta la década de 1960, cuando la legislación de derechos civiles anuló las leyes electorales discriminatorias de algunos estados. Incluso aquellos que fueron elegidos enfrentaron reglas sexistas: hasta 1993, las mujeres no podían usar pantalones en el Senado de los Estados Unidos.