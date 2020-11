Elon Musk superó a Bill Gates y es la segunda persona más rica del mundo

Escucha esta nota aquí

El físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano Elon Musk, a sus 49 años, acaba de marcar un hito económico. Según el sitio Bloomberg, el propietario de la fabricante de automóviles eléctricos Tesla ganó $us 7.200 millones en un día y se convirtió en el segundo hombre más rico del mundo, desplazando a Bill Gates.



Este año, el patrimonio neto de Musk pasó de $us 7.2 mil millones a $us 128 mil millones, por el aumento en el precio de las acciones de Tesla. Esta variación anual es la mayor cantidad de cualquier persona en el índice de multimillonarios de Bloomberg, que reúne a las 500 personas más ricas del mundo y que en enero lo sitió en el número 35.

De acuerdo al medio El Tiempo, el valor de Tesla en el mercado se acerca a los $us 500.000 millones y, aproximadamente, tres cuartas partes del patrimonio neto de Musk estaría compuesto por acciones en esta empresa, valoradas más de cuatro veces más que su participación en Space Exploration Technologies Corp. o SpaceX.



La hazaña de Musk marca la segunda vez en los ocho años de historia del ranking que Bill Gates, el cofundador de Microsoft Corp., se ubica por debajo del número dos. Incluso el primer lugar fue suyo por varios años hasta que lo superó el fundador de Amazon, Jeff Bezos, en 2017.

El patrimonio neto de Gates está calculado $us 127.700 millones, aunque sería mucho mayor si no hubiese donado más de $us 27.000 millones a fundaciones benéficas.



Mientras tanto, el de Bezzos, el número uno, es de $us 182.000 millones.