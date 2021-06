Elton John anuncia las últimas fechas de su gira de despedida de los escenarios

Escucha esta nota aquí

En lo que se está convirtiendo en una de las despedidas más largas en la historia del pop, Elton John ha ampliado su última gira "Farewell Yellow Brick Road" con una serie de fechas por el Reino Unido, Europa y América del Norte.

El cantante, de 74 años, había comenzado su gira de despedida, en 2018, y tenía planeadas más de 300 fechas en tres años por todo el mundo antes de que se viera interrumpida por el contexto sanitario relacionado con la pandemia de coronavirus.

La gira arrancará en mayo de 2022 en Fráncfort (Alemania) y terminará seis meses después en Los Ángeles, tras recorrer Europa, incluyendo Milán, París y Liverpool, y luego Norteamérica.

Tras la gira, se celebrarán otros cuatro conciertos en Australia y Nueva Zelanda a principios de 2023.

Elton John comentó: "Voy a salir de la mejor manera posible, actuando de la mejor manera, con la producción más espectacular que he tenido, tocando en lugares que han significado tanto para mí a lo largo de mi carrera. ... Esta ha sido una gira increíble hasta ahora, llena de los momentos más increíbles, y espero crear más recuerdos maravillosos en estos shows finales ".

Cuando Elton decidió dar por finalizada sus actuaciones arriba del escenario dijo que era " hora de salir de la carretera para poder abrazar por completo el próximo capítulo importante de mi vida. Necesito dedicar más tiempo a la crianza de mis hijos ".

Lo cierto es que ya en 2018, cuando anunció esta última gira, el pianista se preocupó de aclarar que su vida tenía otros horizontes luego de medio siglo en la carretera.

“Mis prioridades han cambiado -comentó entonces-, ahora mis prioridades son mis hijos, mi marido y mi familia”. En paralelo, en septiembre de ese año, el británico firmó un acuerdo con Universal Music Group (UMG) cuyos detalles se desconocen, pero con lo que habría comenzado a “ordenar la casa”, cediendo a dicha compañía la administración de los derechos generados por su nueva música y la publicada durante los últimos 50 años.

Unido civilmente con el cineasta canadiense David Furnish desde 2005, con quien se casó nueve años después -una vez que Reino Unido aprobó legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo-, Elton John tiene actualmente dos hijos, de 10 y 8 años.

“Hace años, si me preguntabas si dejaría de hacer giras, te habría dicho que no. Pero tuvimos hijos y eso cambió nuestras vidas. He tenido una vida y una carrera increíbles, pero mi vida ha cambiado”, explicó hace tres años al periodista estadounidense Anderson Cooper, desmintiendo de paso que su despedida de los tours se debiera a una serie de problemas de salud que se conocieron por ese entonces.

En abril de 2017, tras cerrar el paso sudamericano de su gira "Wonderful Crazy Night", Elton John canceló el resto de sus shows de ese mes y mayo a causa de diversos malestares que comenzaron a manifestarse en el vuelo de vuelta de su actuacion en Chile. Si bien en ese momento sus representantes hablaron de una “dañina e inusual infección bacterial”, la situación resultó ser mucho más grave: en realidad se trataba de un cáncer de próstata.