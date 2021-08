Elton John, Ringo Starr, Paul McCartney, todos halagan y despiden a Charlie Watts

Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, falleció este martes a los 80 años en un hospital de Londres, ha anunciado el grupo y su publicista a través de las redes sociales.



La lamentable noticia llega semanas después de que Charlie se retirara de la gira ‘No Filter’ de la banda de la que el músico era miembro desde 1963.



El cantante británico Elton John calificó a Charlie Watts como "el mejor baterista", y envió sus condolencias a la familia y a los Rolling Stones.



"Un día muy triste. Charlie Watts fue el mejor baterista. El más elegante de los hombres y una compañía genial", publicó John en su cuenta en Instagram.



El exBeatle Ringo Starr también rindió tributo a Watts al colgar en su cuenta de Twitter una foto de los dos juntos.



#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG

"Que Dios bendiga a Charlie Watts, te vamos a echar de menos. Paz y amor para la familia. Ringo", tuiteó el exbaterista de los Beatles.



El músico Bryan Adams calificó a Watts en Twitter como "uno de los más grandes bateristas de rock" y un "verdadero caballero".



RIP Charlie Watts, one of the greatest rock drummers ever and a real gentleman. Condolences to his family and the band. #charliewatts #RollingStones