En el Día Mundial de la Cero Discriminación, ¿Qué desafíos se plantean?

“El Decreto describe las sanciones y faltas que constituyen racismo y discriminación dentro de la Administración Pública y en los medios de comunicación", recoge Cesar. El artículo 20 #reconoce conductas que no constituyen racismo ni discriminación como las acciones afirmativas y la discriminación positiva en favor de grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con necesidades especiales”, comenta.

Se han dado pasos importantes, aunque en la práctica las medidas adoptadas son insuficientes y los procesos administrativos y penales para enjuiciar a los responsables de estos ilícitos, no han resultado efectivos.

“Debemos comprender de una buena vez, que las leyes no pueden por sí solas resolver los problemas estructurales de una sociedad, que el Derecho Penal no podrá disminuir los índices delictivos si no está acompañado de medidas reales de prevención primarias y secundarias”, puntualiza Yoseland Cesar.