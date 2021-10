En el restaurant del chef Salt Bae un pedazo de carne bañado en oro vale mil dólares

Escucha esta nota aquí

El excéntrico chef turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, hace unos días volvió a generar revuelo luego de que un grupo de personas expresara su disgusto por la exorbitante cuenta que recibieron en el nuevo restaurante londinense Nusr-et, que llegaba a $us 51.000.

Los comensales, como se ve en la factura que compartieron en las redes, pidieron un Golden Tomahawk (que es carne de wagyu envuelta en una hoja de oro de 24 quilates) por un valor de $us 1.100 y 16 porciones de baklava especial de la casa y cuatro golden baklavas, que salieron poco más de $us 700. Mientras que en bebidas gastaron $us 41.000.

En las redes sociales se conoce que comer en los restaurantes de Salt Bae es costoso gracias a, entre otras cosas, las excentricidades del chef que es viral por su manera lúdica de cocinar y condimentar los alimentos.

Sin embargo, lo que más indignó a los clientes fue el excesivo costo del servicio de mesa, que ascendió a los $us 6.900.

Actualmente, Salt Bae es propietario de una cadena de 16 restaurantes en 6 países y tiene una fortuna personal de aproximadamente $us 50 millones. Sin embargo, su camino al éxito no fue sencillo, ya que empezó de cero.

Nacido en agosto de 1983 e hijo de un minero de carbón, vivió su infancia en la pobreza al lado de sus cuatro hermanos. Su educación terminó en forma precoz a los 5 años porque su familia no tenía los medios económicos para solventarla.

Lea también Sociales Luis Miguel reaparece junto a su novia y estrenando nuevo look El cantante fue captado al entrar a un restaurante en Los Ángeles. Sorprendió con su larga cabellera